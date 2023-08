FOTO. Incendiu uriaș la nici zece kilometri de reședința lui Putin. S-au auzit zgomote similare unei explozii

Serviciul de urgenţă din Rusia a declarat joi, 10 august, că un depozit din Odinţovo, un oraş situat la vest de Moscova între reşedinţa oficială a lui Vladimir Putin şi aeroportul Vnukovo, a luat foc, relatează agenţia de presă TASS, citată de Reuters.

Acesta nu a precizat cum a izbucnit incendiul în depozit, aflat la 6,5 kilometri de reşedinţa prezidenţială a lui Putin din Novo-Ogariovo. Localnicii au scris pe rețelele de socializare că au auzit zgomote similare unei explozii.

A strong fire in the town of Odintsovo, Moscow region

According to preliminary data, a warehouse is on fire. Local residents report in social networks that they heard sounds similar to explosions.

The day before, a drone flying in the direction of Moscow was shot down over the… pic.twitter.com/PVzLLAMkhv

— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2023