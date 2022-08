FOTO/ Marea Britanie: Rusia folosește în Ucraina ”minele fluture”, care au lăsat infirmi mii de copii în Războiul Afgano-Sovietic

Rusia folosește, cel mai probabil, mine antipersonal de-a lungul liniilor sale de apărare din regiunea Donbas a Ucrainei, potrivit Ministerului britanic al Apărării, citat de Reuters. Acestea fiind cunoscute și sub numele de ”mine fluture”, minele PFM-1 sunt făcute din plastic și nu sunt folosite pentru a ucide victima, ci pentru a o mutila.

Minele fluture, folosite de armata sovietică în războiul din Afganistan, sunt ”arme extrem de controversate și nediscriminatorii”, potrivit ministerului britanic, și au capacitatea de a provoca multe victime în rândul armatei și a populației civile.

În războiul dintre Uniunea Sovietică și Afganistan, minele antipersonal au avut un impact devastator, în special pentru că au lăsat infirmi mulți copii care au crezut că sunt jucării.

Ocupanții ruși i-au acuzat pe soldații ucraineni că au folosit minele fluture împotriva lor în regiunea Donețk.

În urma războiului din Afganistan, au rămas în jur de 400.000 de copii afgani invalizi, care au fost victime directe ale conflictului, dar și al detonării minelor rămase neexplodate, potrivit cercetătorilor de la Institutul Orientului Mijlociu (MEI).

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 8 August 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/4z656hQiML

