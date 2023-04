FOTO. Noua hartă care ilustrează incompetența armatei ruse

O hartă care arată pozițiile ucrainene din orașul Bahmut și una din urmă cu 8 săptămâni arată incompetența armatei lui Putin sau incapacitatea sa de a desfășura operațiuni moderne, explică profesorul Phillips P. O’Brien pe pagina sa de Twitter, transmite Hotnews.

O’Brien, un istoric care predă studii strategice la Universitatea St Andrews din Scoția și autorul mai multor cărți despre războaie din secolul XX, notează că o hartă cu pozițiile actuale ale trupelor ucrainene pare să arate că acestea se retrag încet spre marginea de vest a orașului din regiunea Donețk.

The Ukrainians seem to be slowly pulling out to the edge of Bakhmut, see the most up to date Deep State Map. Its a vindication of their decision to force the Russians to fight for the city for the last few months and an example of the fundamental weaknesses in Russian war making. pic.twitter.com/V6vghy6rzg

— Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) April 27, 2023