FOTO. Popescu alături de Kuleba: R. Moldova susține crearea unui Tribunal Internațional Special, pentru crimele de război comise de dictatorul Putin

Republica Moldova susține crearea unui Tribunal Internațional Special, pentru crimele de război comise în Ucraina, a declarat joi, vicepremierul Nicu Popescu, în cadrul unei întrevederi la Chișinău cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, care a efectuat o vizită de lucru în țara noastră.

„Am avut plăcerea să-l salut la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene pe omologul meu ucrainean, Dmitro Kuleba. Am reiterat condamnarea agresiunii militare neprovocate și nelegitime a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am reconfirmat susținerea fermă de către R. Moldova a independentei, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, în hotarele ei recunoscute pe plan internațional. În cadrul întrevederii am subliniat importanța investigării crimelor de agresiune împotriva Ucrainei și tragerii la răspundere pe cei implicați. R. Moldova susține crearea unui Tribunal Internațional Special pentru aceste crime comise”, a declarat Nicu Popescu, scrie Ziarul Național.





Astfel, potrivit lui Nicu Popescu din prima zi de război Republica Moldova a sărit în ajutorul vecinilor noștri ucraineni, prin sprijinirea refugiaților, asigurarea rutelor de aprovizionare către și dinspre Ucraina și va continua să ofere suport în acest sens, inclusiv prin participarea la realizarea inițiativei Coridoarele de Solidaritate.





„În contextul obținerii de către R. Moldova și Ucraina a statutului de țări candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, ne-am exprimat interesul comun pentru o interacțiune mai strânsă în domeniul procesului de aderare la UE, dar și pe plan bilateral. În acest sens, am salutat eforturile instituțiilor de resort din R. Moldova pentru consolidarea cooperării în domeniul infrastructurii feroviare și în sectorul energetic, inclusiv diversificarea cu ajutorul Ucrainei a surselor de electricitate pentru țara noastră”, a conchis ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Menționăm că în cadrul vizitei sale la Chișinău, ministrul ucrainean de externe a fost primit de către președintele R. Moldova Maia Sandu și de prim-ministrul Dorin Recean.

