FOTO/ Premieră la Spitalul „Timofei Moșneaga”. O tumoare de aproximativ 5 kg, extrasă din cutia toracică a unei femei de 61 de ani

O tumoare de aproape 5 kg (4,680 kg), localizată în cavitatea pleurală (cutia toracică) a unei femei de 61 de ani, a fost înlăturată cu succes de către chirurgii toracici ai IMSP SCR „Timofei Moșneaga”, care, potrivit unui comunicat al instituției, au efectuat operația timp de aproape trei ore, transmite Știri.md.

„De mai mult timp oboseam foarte des și repede. Dar m-am obișnuit cu această stare și nu m-am adresat la medici, crezând că va trece de la sine. Iarna trecută am avut o fractură la picior. Pentru a fi operată, am trecut mai multe investigații în urma cărora s-a depistat ceva neclar la plămâni. Atunci când oboseala a devenit și mai frecventă, iar la nivelul pieptului mă „apăsa”, m-am adresat la doctor. Ulterior am fost îndreptată la Spitalul Clinic Republican”, a povestit pacienta Maria.

Potrivit șefului Secției Chirurgie Toracică, Alexandru Toma, a fost efectuată o intervenție chirurgicală clasică prin toracotomie antero-laterală din dreapta.

„La deschiderea cavității pleurale depistăm o formațiune tumorală dură, destul de mare, care făcea practic imposibil de a avea acces în cavitatea pleurală la originea acestei tumori. Cu dificultate am introdus instrumentele și a început mobilizarea tumorii.

După ce a fost mobilizată această formațiune de volum, practic mai mult orb, pe baza simțului și a instrumentelor am determinat că este o formațiune care crește din mediastinul anterior cu coborârea în cavitatea pleurală și comprimarea totalmente a plămânului. Plămânul drept al pacientei practic nu funcționa, el era comprimat totalmente. După ce am mobilizat această tumoare a apărut o altă problemă, nu puteam să o extragem”, a explicat chirurgul.

După ce au mai lărgit incizia, medicii au izbutit să extragă tumora. Operația a durat aproximativ trei ore.

„Am efectuat și timectomie, deoarece tumora avea originea în glanda timus, care este localizată pe pericard. Operația a decurs destul de bine, fără pierderi de sânge, fără complicații intraoperatorii. Pacienta deja a doua zi a fost transferată din terapia intensivă în secția de profil. În practica noastră întâlnim des tumori mediastinale, dar atât de mari, aproape 35-40 cm, cu 25 cm în diametru – mai puține”, a adăugat Alexandru Toma.

La câteva zile după intervenția chirugicală, pacienta a declarat că se simte bine și nu mai are dureri în piept.

La moment medicii așteaptă rezultatul analizei histologice pentru a stabili tratamentul potrivit în continuare.

