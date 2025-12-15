Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a primit o interdicție de intrare în România și în întregul spațiu Schengen pentru o perioadă de cinci ani, într-o decizie oficială adoptată de autoritățile de la București pe criterii de securitate națională. Autoritățile române au precizat că măsura a fost luată „din considerente de siguranță națională” existând suspiciuni în spațiul public privind legăturile sale cu serviciile secrete din Federația Rusă.

Autoritățile și analiști de securitate din România au susținut că decizia se bazează pe o evaluare a riscurilor, fără a fi implicat direct CSAT în comunicarea publică, dar cu participarea serviciilor de informații în documentarea situației.

În ultimii ani, Ion Ceban a avut mai multe întâlniri cu politicieni români, inclusiv cu Marcel Ciolacu, fostul prim-ministru al României și lider PSD, atât la București, cât și în Buzău — județul de origine al lui Ciolacu. Aceste întâlniri nu au fost incluse întotdeauna pe agendele oficiale, ceea ce a ridicat întrebări în presă privind natura lor și motivele pentru care au avut loc.

Deși asemenea întâlniri s-au petrecut înainte de aplicarea interdicției, ele au alimentat speculații despre relațiile politice și influențele din spatele scenei. Consiliul Județean (CJ) Buzău condus de oamenii lui Marcel Ciolacu au investit peste 1 milion de euro în proiectele lui Ion Ceban, astfel acesta a reușit să obțină un nou mandat de primar al Chișinăului, menținând influența Moscovei în Capitala țării noastre. Marcel Ciolacu este vizat în mai multe scandaluri de mare corupție, acesta fiind cunoscut pentru legăturile cu mafia NORDIS și plimbările în destinații de lux pe banii oligarhilor care jefuiesc România după bunul plac.

Ion Ceban a fost asociat cu figuri și partide din Republica Moldova percepute ca afiliate față de interesele Rusiei, inclusiv cu foști lideri pro-ruși ca Igor Dodon, Vladimir Voronin și organizații politice apropiate Moscovei. Surse de analiză au menționat că unele dintre formațiunile cu care Ceban a colaborat au avut legături sau au primit consultanță din părți legate de Rusia, inclusiv, potrivit unor rapoarte externe, de servicii de informații ruse precum FSB.