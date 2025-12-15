Președintele Judecătoriei Drochia, probleme de integritate

Ultima audiere din acest an a Comisiei de Evaluare a Judecătorilor l-a vizat pe judecătorul Vasile Nogai, fost președinte și președinte interimar al Judecătoriei Drochia. Audierea s-a desfășurat în fața Completului D, format din Marcel van de Wetering (vicepreședinte al Comisiei și președinte al completului), Iurie Gațcan și Lilian Enciu.

În cadrul părții publice a ședinței, Comisia a examinat mai multe aspecte ce țin de integritatea financiară a magistratului.

Comisia a examinat următoarele elemente:

donațiile primite de la rude;

achiziționarea unor vehicule la prețuri sub valoarea de piață;

deținerea de facto a unui autoturism;

existența unei potențiale averi nejustificate, identificate pe parcursul mai multor ani din perioada de evaluare.

În ceea ce privește integritatea etică, Comisia a analizat două posibile situații de conflict de interese în care magistratul ar fi fost implicat în exercitarea atribuțiilor sale în calitate de judecător.

La solicitarea judecătorului Vasile Nogai, în cadrul audierii au intervenit și persoane terțe. Aceste intervenții au avut loc în partea închisă a ședinței.

Conform procedurilor, înregistrarea audierii va fi publicată în termen de cel mult trei zile. De asemenea, în termen de 30 de zile, Comisia va elabora un raport motivat, care va conține concluzia privind promovarea sau nepromovarea evaluării de către magistrat.