Importăm mai mult decât exportăm. Deficitul comercial a crescut cu peste 30%

Exporturile Republicii Moldova au crescut în octombrie 2025, însă țara a continuat să cumpere din exterior mult mai mult decât a vândut, ceea ce a dus la mărirea diferenței dintre importuri și exporturi și la un deficit comercial mai mare, arată datele Biroului Național de Statistică.

Datele oficiale arată că, în octombrie 2025, exporturile au ajuns la 409,2 milioane de dolari SUA, în creștere cu 18,5% față de luna septembrie și cu 23,7% comparativ cu octombrie 2024. Importurile au totalizat 995,5 milioane de dolari SUA, fiind cu 6,2% mai mari decât în luna precedentă și cu 25,7% peste nivelul înregistrat cu un an înainte.

În primele zece luni ale anului, exporturile au însumat peste 3 miliarde de dolari SUA, cu un avans modest de 2,9% față de aceeași perioadă din 2024. Creșterea a fost susținută în principal de produsele fabricate în Republica Moldova, în timp ce reexporturile au scăzut.

Uniunea Europeană a rămas principala piață de desfacere, absorbind peste 68% din totalul exporturilor moldovenești. Cele mai mari volume au fost livrate către România, Turcia, Italia, Cehia și Ucraina, în timp ce exporturile către țările CSI au continuat să se reducă.

Structura exporturilor arată că cele mai importante categorii de produse au fost mașinile și aparatele electrice, semințele oleaginoase, legumele și fructele, cerealele, îmbrăcămintea și băuturile. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate la semințele oleaginoase și la unele produse industriale, iar scăderi la cereale, uleiuri vegetale și produse petroliere.

Pe de altă parte, importurile au crescut mult mai rapid. În perioada ianuarie–octombrie 2025, Republica Moldova a importat mărfuri în valoare de peste 8,8 miliarde de dolari SUA, cu aproape 20% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe bunuri au fost aduse din Uniunea Europeană, în special din România, dar și din China, Ucraina, Germania și Turcia.

Produsele energetice, vehiculele, echipamentele electrice și gazele naturale au avut cea mai mare pondere în totalul importurilor. Creșteri semnificative au fost consemnate la importurile de energie electrică, gaze și autovehicule.

Diferența mare dintre importuri și exporturi a dus la acumularea unui deficit comercial de peste 5,8 miliarde de dolari SUA în primele zece luni ale anului, cu peste 30% mai mare decât în perioada similară din 2024. Astfel, pentru fiecare dolar obținut din exporturi, țara a cheltuit aproape trei dolari pe importuri.