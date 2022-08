FOTO/ Unul dintre conducătorii instalat de ocupanții ruși în Herson a fugit. Cum s-a dat de gol, deși spunea că contraofensiva ucrainenilor e zădarnică

Unul dintre conducătorii administrației instalate de ocupanții ruși în regiunea Herson din sudul Ucrainei a fugit în Rusia, unde a înregistrat un mesaj despre „contraofensiva zadarnică” a forțelor armate ale Kievului.

Această situație a fost sesizată de internauți după ce Kirill Stremousov, șeful adjunct al administrației locale din Herson, după ce acesta a filmat mesajul său cu un amplu peisaj în spate, cunoscuta catedrală Buna Vestire din orașul rusesc Voronej putând fi ușor identificată în fundal, transmite Hotnews.

❗️Russian-appointed head of Kherson Stremousov fled to Voronezh, Russia. It was possible to establish that yesterday and today Stremousov recorded his video messages from the Marriott hotel in Voronezh on Revolution Avenue, 38.#Ukraine #Kherson pic.twitter.com/0RJMD7azCh — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 30, 2022

Catedrala Buna Vestire, reconstruită între 1998 și 2009 după ce a fost demolată de sovietici în anii ’50, este una dintre cele mai înalte biserici ortodoxe din lume.

Totodată, vloggerul și activistul ucrainean, Serhii Sternenko a reușit să localizeze locul exact în care se află Stremousov, arătând că acesta s-a cazat în Hotelul Marriott din Voronej. De asemenea, el se întreabă de ce acest lanț de hoteluri înregistrat în SUA nu și-a sistat activitățile din Rusia, ca sute de alte companii occidentale.

Jurnaliștii de la KyivPost afirmă că în înregistrarea sa video Stremousov a vorbit despre „contraofensiva zadarnică lansată de ucraino-naziști” în Herson după ce primele informații despre aceasta au apărut în cursul zilei de luni.

2/3 Here you can see the Annunciation Cathedral (Voronezh) from his video uploaded yesterday. pic.twitter.com/VmjGis9cc0 — KyivPost (@KyivPost) August 30, 2022

Șeful adjunct al administrației din Herson a anunțat un „referendum” de unire cu Rusia

Kirill Stremousov a devenit un nume cunoscut în Rusia după ce a fost de nenumărate ori citat de agențiile de presă ale statului rus, el fiind cel care a anunțat pe 7 iunie și referendumul pentru unirea cu Rusia pe care autoritățile locale vor să îl organizeze.

Oficialul instalat de Moscova a fost cel care în luna mai a anunțat și că autoritățile locale vor începe să emită pașapoarte rusești pentru locuitorii din Herson care își doresc cetățenia rusă.

Autoritățile ocupante au început să elibereze pașapoarte rusești pentru rezidenții din Herson mai târziu în cursul lunii mai, însă au întâmpinat dificultăți importante după ce rezidenții au refuzat să se implice în distribuirea acestora.

De asemenea, Kirill Stremousov este și acel care a anunțat atacurile repetate efectuate de ucraineni cu sisteme HIMARS asupra podului strategic Antonovsk de peste Nipru și închiderea acestuia pe 27 iulie.

Mai devreme în cursul lunii august acesta a relatat că autoritățile intenționau să redeschidă podul după ce l-au reparat, dar că ucrainenii l-au lovit din nou.

Forțele armate ucrainene au lansat luni, 29 august, o contraofensivă pe scară largă în regiunea Herson din sudul țării.

