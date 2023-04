FOTO. „Vă asigur că este o mascaradă umilitoare”. Mihail Șaran, dat în căutare, spune de ce a evadat

Mihail Șaran, fondatorul „Bismobil Kitchen”, care a evadat înainte de a fi plasat în Penitenciarul nr. 13, a publicat în dimineața zilei un mesaj pe contul său de Instagram. El explică că a dat bir cu fugiții vineri, 7 aprilie curent, întrucât „am pierdut încrederea în justiție, am înțeles că nu sunt auzit, mă vor închide cu orice preț, am înțeles că nu are sens să aștept pronunțarea, deoarece o să fie pozitivă pentru procurori și negativă pentru mine”.

Menționăm că la scurt timp, mesajul a fost șters, dar, Știri.md a reușit să salveze ce a scris fondatorul „Bismobil Kitchen” pe Instagram. Cât despre locația unde s-ar afla ascuns, nu a fost menționat nimic, transmite Realitatea.md.

„Știu că în ultima perioada sunteți șocați de ceea ce se petrece, dar vă asigur că este o mascaradă umilitoare pentru mine și familia mea, pentru prieteni și pentru cei care sunt cu mine permanent. Am ajuns să fiu fugar, fugar în țara mea proprie unde am depus suflet și m-am străduit să construiesc ceva frumos, ceva ce nu a mai fost în lumea bucătăriilor, cu oameni devotați, clienți fericiți și investitori satisfăcuți, însă totul sa distrus, sa distrus într-un mod foarte organizat, organizat de… niște oameni fără suflet, oameni care văd doar bani și nimic altceva”, scrie Șaran.

De asemenea, fondatorul „Bismobil Kitchen”, mai scrie că:

„Știu că într-o zi o să mă predau organelor de urmărire penală, sau singuri o să mă rețină, însă până atunci o să mă expun on-line, ceea ce nu mi sa permis în ultimele trei luni, voi povesti ceea ce nimeni nu a știut până acum, sper să nu-mi închidă pagina organele de urmărire penală, ei au toate accesele… În primul rând voi explica de ce am fugit pe 7 aprilie: Am pierdut încrederea în justiție, am înțeles că nu sunt auzit, mă vor închide cu orice preț, am înțeles că nu are sens să aștept pronunțarea, deoarece o să fie pozitivă pentru procurori și negativă pentru mine, de aceea am și plecat acasă, însă lângă casă deja mă aștepta grupa operativă care dorea să mă aresteze cu o placere deosebită, aceiași grupă care mi-a făcut percheziții la domiciliu pe 03.04.2023. Fără niciun temei au intrat în casă sub pretext înșelător de a mă vizita, însă odată intrați în apartament au scos ordin de la procuratura PCCOCS de percheziții în Flagrant art. 125 (prostii). Au ridicat telefonul meu mobil și au plecat, spontan și fără multe explicații, asta și a fost motivul pentru care am fugit pe 7 aprilie, cine ar pleca la Penitenciarul 13 (benevol), mai ales că condițiile sunt inumane…”, a mai adăugat acesta.

Vă amintim că în data de 7 aprilie, PCCOCS a anunțat că fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, ar fi dat bir cu fugiții din sala de judecată, după ce magistrații i-au schimbat măsura preventivă, din arest la domiciliu, în arest la Penitenciarul Nr.13.

Potrivit surselor acesta ar fi fost pierdut din vizor de ofițerii INI, care l-au escortat la ședința de judecată, a ieșit din sală înaintea lor, după care și-a scos brățara GPS și a fugit într-o direcție necunoscută.

Acum acesta ar fi căutat de oamenii legii, mai precizează sursele noastre.

De asemenea, menționăm că avocatul lui Șaran, Aurel Grosu, susține că Mihail Șaran nu i-ar fi furat mașina, așa cum spune IGP.

„Avocat: Mașina mea nu a fost furată de către nimeni, eu am venit acasă cu ea de la instanța de judecată. Jurnalist: IGP spune că domnul Șaran ar fi luat mașina dvs. și ar fi plecat într-o direcție necunoscută! Avocat: Nu este adevărat, poliția să se spele la ochi și să spună cum a falsificat probele de la percheziții. Jurnalist: Unde se află în aceste momente clientul dvs. Șaran? Avocat: Lui i-a stat rău și a plecat acasă. Mașina mea, repet, nu a fost furată de către nimeni. Vom contesta decizia de astăzi, 100%”, a declarat Aurel Grosu, avocatul Mihail Șaran.

Mihail Șaran a fost reținut acum două luni, pe Aeroportul de la Chișinău, în timp ce încerca să părăsească R. Moldova, ulterior a fost mutat din arest în Penitenciarul 13, iar săptămâna trecută a primit mandat de arest la domiciliu.

În schema Bismobil Kitchen, prejudiciul estimat cifrează aproape 40 milioane lei, cu 158 de victime în Moldova. La sfârșitul lunii martie, în același dosar a fost reținută și Andriana Brașoveanu, administratoarea celor 40 de firme pe care acționa Bismobil Kitchen. Aceasta a fost arestată și plasată în arest la domiciliu în România.

