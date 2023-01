FOTO/VIDEO. Cum arată clădirile în care Rusia susține că a ucis 600 de soldați ucraineni. Rușii au atins doar geamurile

Clădirile din Kramatorsk pe care Rusia susține că le-a bombardat ca răspuns la atacul cu rachete HIMARS de la Makiivka sunt în picioare, scrie presa ucraineană, publicând imagini obținute de jurnaliști la fața locului. Astfel, din acestea se vede că rușii au tras pe lângă și doar geamurile au fost sparte din cauza suflului exploziei.

„Mai mulți jurnaliști străini din Kramatorsk nu au găsit nicio confirmare a afirmațiilor Ministerului Apărării din Rusia, care a pretins că sute de militari ucraineni au fost uciși în urma unui atac cu rachete. Niciuna dintre clădirile din Kramatorsk menționate de Moscova nu a fost distrusă”, a scris portalul de știri Nexta pe Twitter, alături de mai multe fotografii de la fața locului.

Astfel, în imagini se vede o clădire cu geamuri sparte și mobilier avariat, dar construcția este în picioare. În fața ei este un crater provocat de o explozie, care este probabil și cauza pentru care geamurile clădirii au fost sparte.

„Antti Kuronen, jurnalist finlandez, scrie că în fața uneia dintre clădiri a apărut un crater mare, dar nu există urme ale unei lovituri directe. În plus, localnicii nu au văzut nicio ambulanță în dimineața de 8 ianuarie”, a mai arătat jurnalistul, potrivit Nexta.

Duminică, 8 ianuarie, ministerul rus al Apărării a anunțat într-o postare pe Telegram, că peste 600 de soldaţi ucraineni au fost ucişi în urma unui atac cu rachetă îndreptat asupra barăcilor în care aceştia erau staţionaţi, în oraşul Kramatorsk din estul Ucrainei.

„În ultimele 24 de ore, mijloacele de recunoaștere rusești au descoperit și confirmat prin diferite canale independente desfășurarea temporară a trupelor Forțelor Armate Ucrainene în orașul Kramatorsk. Erau peste 700 de cadre militare ucrainene în baraca 28 și peste 600 în baraca 47. Ca urmare a unui atac cu rachetă asupra acestor spații temporare de cazare, peste 600 de soldați ucraineni au fost uciși”, se arată în comunicatul ministerului.

Imediat, Ucraina a negat firmațiile Moscovei și le-a calificat drept „o mostră de propagandă rusească”.

