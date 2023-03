FOTO/ VIDEO. Rușii au atacat cu rachete orașul Sloviansk: „Sunt 2 morți și 29 de răniți, printre care și un copil”

Cel puţin două persoane a fost ucise şi 29 rănite, luni, 27 martie, în atacuri cu rachete ruseşti împotriva oraşului Sloviansk, situat în estul ţării, a declarat Pavlo Kirilenko, şeful administraţiei militare regionale din Doneţk, citat de News.ro.

UPDATE – Pavlo Kirilenko a actualizat bilanţul victimelor în urma atacului cu rachete de luni din oraşul Sloviansk, situat în estul ţării. ”La ora 13:00, sunt 2 morţi şi 29 de răniţi în Sloviansk”, a postat el pe reţelele sociale.

De asemenea, autorităţile oraşului au declarat că printre răniţi se află şi un copil.

ŞTIREA INIŢIALĂ:

O serie de clădiri, inclusiv locuinţe şi birouri, au fost avariate sau distruse în atacul care a avut loc în jurul orei locale 10:30, a declarat Kirilenko, adăugând că au fost folosite două rachete S-300.

At least one person was killed and 25 others were wounded. pic.twitter.com/T63kCFdWqr

”În plus, în acelaşi timp, şi localitatea Drujkivka a fost lovită de un atac cu rachete, două rachete S300 au lovit orfelinatul din Drujkivka şi l-au distrus aproape complet”, a declarat Kirilenko, precizând însă că în prezent, ”nu există victime în Drujkivka”.

Deocamdată, nu se cunoaște dacă orfelinatul era evacuat sau nu.

Anterior, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski anunţase că bombardamente ruseşti au ucis luni, 27 martie, o persoană în oraşul Sloviansk din regiunea Doneţk. Liderul de la Kiev a postat și o înregistrare video a urmărilor atacului, care arată pagube extinse, două incendii şi maşini arse.

”Încă o zi care a început cu terorism din partea Federaţiei Ruse. Statul agresor a bombardat Slovianskul nostru. Din păcate, există o persoană decedată şi victime cu diferite grade de gravitate a rănilor. Toate serviciile lucrează la faţa locului”, a declarat liderul ucrainean pe canalul său de Telegram.

Russian terrorists shelled Sloviansk. One person is dead and several injured.

Terrorism in response to defeats on the battlefield is the only way that the russian wannabe empire is able to do. pic.twitter.com/3td4arml1c

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) March 27, 2023