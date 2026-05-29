Frontiera moldo-română, tot mai aglomerată. Industria turismului cere măsuri urgente

Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) solicită autorităților măsuri urgente pentru fluidizarea traversării frontierei moldo-române de către autocarele turistice și grupurile organizate de pasageri. Potrivit organizației, timpii mari de așteptare afectează activitatea agențiilor de turism, transportatorilor și turiștilor.â

APIT anunță că a transmis un demers către instituțiile competente din Republica Moldova, prin care solicită inițierea unui dialog cu autoritățile din România, inclusiv cu Poliția de Frontieră Română, pentru identificarea unor soluții care să reducă timpul de procesare a grupurilor turistice organizate.

Solicitarea vine în urma mai multor sesizări primite din partea companiilor de transport, agențiilor de turism și touroperatorilor.

Potrivit asociației, întârzierile înregistrate la punctele de trecere a frontierei Leușeni–Albița, Sculeni–Sculeni, Cahul–Oancea și Giurgiulești–Galați afectează desfășurarea programelor turistice, excursiilor organizate, conexiunilor internaționale și, implicit, calitatea serviciilor oferite turiștilor.

APIT atrage atenția că situația capătă o importanță și mai mare în contextul implementării sistemului european Entry/Exit System (EES), care presupune proceduri suplimentare de înregistrare și verificare la frontiera externă a spațiului Schengen.

Asociația subliniază că o atenție deosebită trebuie acordată grupurilor organizate de copii și elevi, care călătoresc frecvent în România pentru excursii educaționale, culturale, sportive sau recreative.

Reprezentanții industriei turistice precizează că nu solicită derogări de la controalele de frontieră și nici diminuarea măsurilor de securitate, ci identificarea unor soluții practice, previzibile și conforme standardelor europene pentru procesarea mai eficientă a grupurilor organizate.

„Turismul organizat are nevoie de mobilitate, predictibilitate și cooperare instituțională”, menționează APIT.

Asociația își exprimă disponibilitatea de a participa la dialogul cu autoritățile și susține că este pregătită să contribuie la identificarea unor soluții concrete în beneficiul cetățenilor, turiștilor și al industriei turismului din Republica Moldova.