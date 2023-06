Fugarul Plahotniuc revine în R. Moldova? „Ar avea un adevărat sediu de PARTID în Cipru de Nord și ar fi fost vizitat de circa 300 de persoane, inclusiv primari și președinți de raioane”

Fugarul Vlad Plahotniuc, care e vizat de sancțiunile UE, SUA și Marii Britanii, s-ar afla actualmente în Cipru de Nord, unde și-a amenajat un adevărat sediu de partid. Acesta ar fi fost vizitat în ultima perioadă de circa 300 de persoane din Republica Moldova, inclusiv foști și actuali primari, dar și foști și actuali președinți de raioane, a declarat miercuri, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, scrie Ziarul Național.

Potrivit lui Usatîi, fostul lider al Partidului Democrat nu a renunțat la ideea de a reveni în Republica Moldova și de a se implica într-un nou proiect politic, așa cum anunța la finele lunii octombrie 2022.

„Actualmente se află în Turcia și în Cipru de Nord. Plahotniuc a fost vizitat de peste 300 de persoane din R. Moldova. E vorba de actuali primari de sate, și foști și actuali președinți de raioane. Deci, acolo e Doamne ferește. El tuturor le spunea încă din iarnă vrăjeala că s-a înțeles cu americanii și în aprilie se va întoarce acasă”, a menționat Usatîi.

Totuși, Plahotniuc și-ar fi amânat revenire cel puțin un an și jumătate, după ce a fost introdus în lista sancțiunilor UE și Marii Britanii.

„Plahotniuc le spune (celor care l-au vizitat, vizitează n.r.) că americanii i-au zis să mai aștepte un an și jumătate. El are și partide noi și partide vechi, el încearcă cumva să se întoarcă în cărți”, a punctat Usatîi.

Vă amintim că Vlad Plahotniuc, care a fost nevoit să părăsească teritoriul Republicii Moldova în 2019, și-a anunțat astăzi revenirea în politica din R. Moldova în octombrie 2022, la o zi după ce, alături de Ilan Șor, a fost inclus de Statele Unite ale Americii în „Global Magnitsky Act”.

„Am considerat mereu și consider și acum că un politician trebuie să iasă în spațiul public doar dacă are să spună ceva cu adevărat important și de interes public, și nu pentru a face paradă de declarații și vorbe despre nimic. M-am ținut de acest principiu și nu am mai apărut de aproape de trei ani în spațiul public deoarece nu am considerat că e timpul pentru declarații speciale. Am vrut mai întâi să dau posibilitate noii coaliții ACUM cu PSRM să-și demonstreze „aptitudinile”, apoi le-am oferit aceeași posibilitate „harvardiștilor”, ca să arate și ei ce pot face în guvernare fără ca să aibă scuză să spună că, ceva ori cineva de pe loc i-a încurcat să se manifeste. Și au avut trei ani pentru a aduce vremurile bune în republică.

Cât de bine s-au descurcat se vede după situația în republică și ăsta este și subiectul, motivul care m-a făcut să iau decizia, pe care o anunț acum: am decis să revin în politica din R. Moldova. Eu sunt un politician care știe bine să rezolve situațiile de criză și vine timpul meu acum”, a declarat Plahotniuc într-un interviu pentru Tribuna.md.

