Gazprom insită ca R. Molodva să plătească pretinsa datorie de 720 de milioane de dolari. „Omul Rusiei” Vadim Ceban s-a aflat într-o vizită la Sankt Petersburg, însă nu nu comunică nimic despre ce se va întâmpla după 1 octombrie

Concernul rus „Gazprom” insistă ca Republica Moldova să plătească pretinsa datorie de 720 de milioane de dolari pentru gazele consumate din 1994 încoace, fără a preciza dacă va continua livrările și după 30 septembrie curent, atunci când prețul ar trebui să scadă cu 50 la sută. Șeful de la „Moldovagaz”, Vadim Ceban, a fost în perioada 13-16 septembrie curent la Sankt Petersburg, unde a avut mai multe întrevederi cu factorii de decizie de la „Gazprom”, însă, acesta nu comunică nimic despre ce se va întâmpla după 1 octombrie, transmite Ziarulnational.md.

„În perioada 13-16 septembrie, am fost la Sankt Petersburg, unde am participat la Forumul Internațional al Gazului. Am avut loc mai multe întâlniri cu reprezentanți ai conducerii „Gazprom”, unde s-a discutat problemele aprovizionării cu gaze naturale a R. Moldova, precum și problemele activităților corporative ale S.A. „Moldovagaz”. Eu am subliniat angajamentul ferm al companiei pentru îndeplinirea strictă a obligațiilor contractuale, precum și necesitatea semnării unui acord privind stingerea datoriei istorice a S.A. „Moldovagaz” către „Gazprom”, a scris Ceban pe canalul său de Telegram, fără a oferi detalii despre ce ne așteaptă după 30 septembrie, când ar trebui să se schimbe formula de calcul a prețului la gazele naturale.

Vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, admite că Rusia ar putea stopa livrarea gazelor din „motive politice și geopolitice”.

„De pe 1 octombrie, prețul la gaze ar trebui să scadă semnificativ, pentru că formula de iarnă ne avantajează. Prețul ar trebui să scadă cu 50%, iar nouă ne convine acest lucru. S-ar putea ca Federația Rusă, din motive politice și geopolitice, să nu ne mai ofere gaz. Dar dacă nu vor da gaz, atunci noi vom găsi alternative. Poate vom plăti mai scump, dar vom oferi compensații cetățenilor. Vom trece peste asta cu capul sus, nu ne vom lăla umiliți. Nu vrem să mai fim în situația când suntem șantajați sau puși să înfigem cuțitul în spate vecinilor ucraineni. Dacă eram o mascotă a Kremlinului, o unealtă împotriva Ucrainei, probabil că rușii ar fi fost mai deschiși spre o renegociere a contractului. Atât timp cât avem o abordare morală, principială, creștinească, în sprijinirea dreptului internațional, avem această dificultate. Toată Europa are această dificultate. Dar noi vom ieși din această situație fără a cădea în genunchi în fața Rusiei”, a declarat Popșoi, în cadrul unei emisiuni.

De asemenea, el susține că Putin nu are de gând să scadă prețurile la gazele livrate Republicii Moldova și din acest motiv nu are rost ca Maia Sandu sau Natalia Gavrilița să meargă la Moscova.

„Dacă tu ai certitudinea că partea cealaltă nu manifestă niciun dram de reciprocitate, atunci trebuie să fii irațional să faci anumite demersuri… Să bați într-o ușa închisă până îți spargi capul nu are sens. Să meargă Maia Sandu la Moscova să se umilească, să pupe ușa și să vină acasă? În condițiile actuale, din 1 octombrie trebuie să avem un preț bun în cadrul înțelegerii actuale. Dar există riscul ca, din motive politice, livrarea gazelor să fie întreruptă. Despre ce îmbunătățire a contractului poate fi vorba, dacă și contractul actual, odată ce ne avantajează de la 1 octombrie, riscă să nu fie respectat de cealaltă parte? Cetățenii de bună credință înțeleg asta, dar o bună parte se lasă manipulată. Noi ne dorim ca prețul la gaz să fie redus și facem totul pentru asta, dar dacă știm că acest lucru nu e posibil în relația cu Federația Rusă, atunci nu are sens să bați în ușa închisă” a conchis Popșoi.

