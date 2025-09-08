George Iosip, jurnalist ZIUA: Jurnaliștii de curte ai partidului unic și ireproșabil au pornit o campanie pe rețele prin care se dau peste cap să diminueze din șocul provocat de declarațiile ministrului Buzu

Jurnaliștii de curte ai partidului unic și ireproșabil au pornit o campanie pe rețele, se dau peste cap și fac acrobații încercând, care mai subtil, care mai direct, să diminueze din șocul provocat de declarațiile ministrului Buzu. Încercarea vină n-are.

Doar că…

Tentativele astea de a umaniza o prostie spusă de un ministru al protecției sociale arată cât de ipocriți sunteți și vă descalifică într-un hal fără de hal. Nici nu vă imaginați cât de caraghios și penibil arată asta dintr-o parte. E de râsul curcilor.

Băieți și fete, haideți să ne imaginăm ce ați fi scris tot voi dacă fix asta spunea un alt politician sau oricare altă persoană publică. Ne imaginăm? Ne-am imaginat.

Mergeți mai degrabă pe tactica propagandei prin omisiune, că vă pricepeți bine și la asta. Totuși, e mai bine să taci, decât să te faci de cacao.

Și mai e o chestie. Lăsați-o mai moale cu apucăturile astea elitiste. Scoateți-vă din capete ideea asta tâmpită că ați reprezenta crema cremelor. Cam toți știu ce hram purtați și ce capacități intelectuale aveți. Nu sunteți nici pe departe partea spălată a societății. Eventual partea spălată pe creiere, dar asta e altă poveste.

