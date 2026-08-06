Ginerele șefului Forțelor Aerospațiale Ruse ar fi murit în explozia de la Moscova

Daniil Peredrii, ginerele comandantului Forțelor Aerospațiale Ruse, Aleksandr Ceaika, ar fi murit în explozia produsă pe 1 august la un restaurant din centrul Moscovei. Fiica generalului, Maria Peredrii, în vârstă de 25 de ani, ar fi fost grav rănită.

Informația despre decesul lui Daniil Peredrii ar fi apărut în registrele oficiale din Rusia. Unul dintre documentele sale personale a fost declarat nevalabil chiar în ziua deflagrației.

Explozia s-a produs la restaurantul Balzi Rossi, situat în Piața Kudrinskaia. Localul era închis publicului, întrucât acolo se desfășura un eveniment privat.

Unele informații indică faptul că petrecerea ar fi fost organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 55 de ani de către Aleksandr Ceaika. Detaliul nu a fost însă confirmat oficial.

O femeie ar fi încercat să intre în restaurant cu un dispozitiv exploziv improvizat, pe care îl prezenta drept un cadou. Aceasta a fost oprită de un agent de securitate înainte de a pătrunde în local.

Dispozitivul a explodat, provocând moartea femeii, a agentului de pază și a unui vizitator. Alte 21 de persoane au fost rănite. Ulterior, bilanțul victimelor ar fi crescut la cinci morți.

Există ipoteza că evenimentul dedicat comandantului Forțelor Aerospațiale Ruse ar fi fost ținta atacului. Scopul deflagrației și natura exactă a reuniunii private nu au fost stabilite oficial.