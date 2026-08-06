Ion Ceban: În Chișinău va fi apă la robinet 24 din 24

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că au fost finalizate, practic, toate lucrările de securizare a zonelor de captare și de aprovizionare alternativă cu apă, în contextul îngrijorărilor privind nivelul apei din Nistru.

Edilul a declarat că, în ultimele două săptămâni, zeci de angajați ai întreprinderii „Apă-Canal Chișinău”, ai Spațiilor Verzi și ai altor servicii municipale au lucrat fără întrerupere pentru a asigura alimentarea continuă cu apă a capitalei.

„Practic am finalizat toate cele necesare pentru securizarea zonei stației de captare pe râul Nistru și aprovizionarea cu apă a capitalei țării noastre. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au fost implicați. Apă va fi la Chișinău, la robinet, 24 din 24”, a declarat Ion Ceban.

Primarul a precizat că au fost amenajate toate zonele de siguranță necesare și că autoritățile municipale au întreprins toate măsurile pentru a preveni eventuale probleme în alimentarea cu apă.

„Ținând cont că nu putem avea încredere în nimeni, am făcut tot posibilul din partea noastră și chiar mai mult decât atât. Vreau să revin lumea la calm și să vă asigur că am întreprins toate acțiunile necesare. Apă va fi!”, a afirmat edilul.

Declarațiile vin pe fondul preocupărilor legate de situația hidrologică de pe râul Nistru și de funcționarea stațiilor de captare a apei.