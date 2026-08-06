Premierul Tofan: Am putea rămâne fără energie de avarie

Republica Moldova se confruntă astăzi, 6 august, cu o nouă zi critică în sectorul energetic. Premierul Vasile Tofan avertizează că țara ar putea să nu poată procura nici măcar energie electrică de avarie, în contextul deficitului regional de electricitate.

În acest context, șeful Executivului i-a îndemnat pe cetățeni să folosească energia electrică în afara intervalelor cu cel mai mare consum, respectiv între orele 07:00–11:00 și 18:00–21:00.

„Din păcate, lucrurile arată foarte prost pentru mâine la capitolul energie. Mult mai rău ca azi. Foarte probabil nu vom putea cumpăra nici curent de avarie, deci nici curentul acesta de urgență, care costă de două-trei ori mai mult. Cel puțin acesta este răspunsul pe care îl avem de la Ukrenergo, partea ucraineană. Încă o dată vreau să profit de ocazie ca dragii noștri cetățeni să fie mult mai atenți cu lumina pe care o cheltuie. Puneți mașina de spălat, fierul de călcat și aparatul de aer condiționat în funcțiune în alte ore decât de la 7 până la 11 și să fim cu toții mult mai responsabili”, a declarat premierul în seara zilei de 5 august la o emisiune tv.

În timpul emisiunii au fost prezentate imagini transmise de telespectatori, în care iluminatul public și alte corpuri de iluminat funcționau în plină zi, în pofida apelurilor repetate ale autorităților privind economisirea energiei.

Comentând situația, premierul a declarat că, dacă recomandările nu vor fi respectate, autoritățile ar putea recurge la măsuri de control.

„Trebuie să ajungem să trimitem poliția, să trimitem inspectori, să stingă lumina și în locurile publice, și în HoReCa, și în altele. Dar nu vreau să ajungem la măsuri de forțare”, a afirmat șeful Guvernului.

Republica Moldova se confruntă în ultimele zile cu dificultăți în acoperirea necesarului de energie electrică, pe fondul reducerii producției hidro și nucleare din regiune, cauzată de caniculă și de debitul scăzut al Dunării. Autoritățile au lansat în repetate rânduri apeluri către populație și mediul de afaceri să reducă consumul în orele de vârf, pentru a diminua presiunea asupra sistemului energetic și a evita eventuale dezechilibre în rețea.