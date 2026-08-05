Mihai Popșoi: Vizele pentru delegația afgană au fost eliberate legal

Eliberarea vizelor pentru delegația Ministerului Agriculturii din Afganistan a respectat toate procedurile prevăzute de lege, însă cazul a evidențiat deficiențe de coordonare între instituții și ridică semne de întrebare privind oportunitatea politică a vizitei. Declarațiile au fost făcute de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, după ședința Guvernului din 5 august.

Potrivit ministrului, verificările preliminare nu au identificat încălcări ale cadrului legal în procesul de acordare a vizelor.

„Din informația preliminară, nu a fost absolut nicio încălcare a vreunei prevederi legale. Procedurile au fost urmate întocmai”, a declarat Popșoi.

Șeful diplomației a afirmat că presupune că toate instituțiile implicate au acționat cu bună-credință. El a explicat că reprezentanții Ministerului Agriculturii au argumentat necesitatea vizitei prin dorința de a sprijini agricultorii din Republica Moldova în extinderea exporturilor, iar Ministerul Afacerilor Externe a urmat procedurile administrative obișnuite.

Popșoi a precizat că toate avizele necesare, inclusiv cele emise de instituțiile cu atribuții în domeniul securității, au fost favorabile. Referitor la lipsa unor consultări directe cu Serviciul de Informații și Securitate, ministrul a explicat că legislația prevede obținerea avizelor Inspectoratului General pentru Migrație și ale Poliției de Frontieră, instituții care cooperează cu SIS.

În același timp, oficialul a subliniat că respectarea procedurilor legale nu înseamnă neapărat că decizia a fost și oportună din punct de vedere politic.

„Ne convingem încă o dată că există o diferență între legalitate și oportunitate. Aici, cu siguranță, coordonarea ar fi putut ajuta. Așa cum a spus și domnul prim-ministru ieri, a fost o situație nefericită, care nu trebuie admisă pe viitor”, a declarat Mihai Popșoi.

Ministrul a precizat că nu poate oferi detalii despre agenda delegației afgane, aflată în Republica Moldova până pe 7 august, deoarece Ministerul Afacerilor Externe nu consideră această deplasare o vizită oficială.

Potrivit acestuia, de la începutul anului 2026 au fost eliberate 130 de vize pentru cetățeni ai Afganistanului, dintre care aproximativ 120 au fost vize de tranzit, destinate utilizării Aeroportului Internațional Chișinău. În total, Republica Moldova a emis circa 7.500 de vize în această perioadă, procedură pe care Popșoi a descris-o drept una administrativă curentă, gestionată la nivel tehnic și care nu necesită aprobarea ministrului de Externe.

Anterior, premierul Vasile Tofan a calificat drept „jenantă și inacceptabilă” situația privind vizita delegației afgane în Republica Moldova, apreciind că aprobarea acesteia a fost rezultatul unei erori de evaluare și de coordonare instituțională.