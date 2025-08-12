Grosu, discuții ”încordate” cu diaspora: „ – Dacă PAS nu mai câștigă la viitoare alegeri? – Vom câștiga! – Să vedem cum o faceți!”

Liderul PAS, Igor Grosu vrea să convingă moldovenii din diasporă că Partidul Acțiune și Solidaritate va lua majoritatea la parlamentarele din 28 septembrie. Mai puțin optimiști sunt unii cetățeni de peste hotare, care l-au întrebat ce va face formațiunea în cazul în care va fi nevoită să treacă în opoziție după scrutin: „Dvs ce veți face, având niște voturi, intrați în Parlament, treceți în opoziție și nu veți face mare treabă, pentru că aceia vor vota ce doresc ei…”

„Ni spune: Voi, cei din diasporă, ați votat PAS, uite ce face PAS. S-au făcut și lucruri bune, am și prieteni care recunosc”, a spus o moldoveancă din diasporă, în discuția cu Igor Grosu.

„Dvs spuneți că ei vă sar în cap…”, a întrerupt-o liderul PAS.

„Nu, eu nu vreau să stau ca dvs în fața lor să mă justific, că am ales, dar nu știu ce am ales. Ba da, eu știu ce am votat, știu ce am ales și voi vota mai departe, dar nu sunt sigură că PAS va lua ce a luat când s-a mobilizat toată diaspora. Acum ce? De exemplu, PAS nu mai câștigă la viitoare alegeri…”

„Dar eu nu sunt sigur de asta.”

„Dvs ce veți face, având niște voturi, intrați în Parlament, treceți în opoziție și nu veți face mare treabă, pentru că aceia vor vota ce doresc ei…”

„Doamna Svetlana, dvs faceți acum niște premoniții, dar eu vă zic că noi vom câștiga.”

„Câștigați, să vedem cum veți câștiga”.