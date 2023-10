Grupul de hackeri Killnet, apropiat de Kremlin, lansează un atac cibernetic împotriva Israelului

Un grup de hackeri ruși numit Killnet, afiliat Kremlinului, a lansat un atac cibernetic împotriva guvernului israelian pe fondul escaladării conflictului declanșat de atacul surpriză al Hamas de sâmbătă, 7 octombrie.

Duminică dimineață, 8 octombrie, grupul a postat o declarație prin Telegram în care susținea că guvernul israelian este vinovat de atacuri teroriste: „În 2022, ați susținut regimul terorist al Ucrainei. Ați trădat Rusia. Astăzi, Killnet vă informează oficial despre asta! Toate sistemele guvernamentale israeliene vor fi supuse atacurilor noastre!”, scrie Ziare.com.

Killnet a postat o fotografie care arată că site-ul web al guvernului israelian era offline, scriind: „Situl guvernamental principal al regimului israelian a fost ucis!”

The Russian group, ‘Cyber Army of Russia,’ is currently conducting a poll to determine which side they should support#CyberAttack #threatintel #Israel #Russia https://t.co/vzJXpKQDg0 pic.twitter.com/HBpnuYIbyZ

— FalconFeedsio (@FalconFeedsio) October 8, 2023