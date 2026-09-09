Renato Usatîi va contribui cu 10 mii de dolari pentru un azil de câini și anunță un proiect de lege privind sterilizarea: „Avem nevoie de un program național”

Renato Usatîi va contribui cu 10 mii de dolari la crearea unui azil pentru câinii fără stăpân. Anunțul a fost făcut în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții unui grup de inițiativă care își propune să găsească soluții pentru problema câinilor vagabonzi din Republica Moldova.

Renato Usatîi a salutat inițiativa și a declarat că aceasta nu trebuie să se limiteze la construirea unui azil, ci să se transforme într-un proiect național, care să presupună o abordare complexă, cu implicarea medicilor veterinari, a oamenilor de afaceri și a societății civile. În acest sens, el pledează pentru un program național care să identifice soluții umane pentru gestionarea problemei, inclusiv sterilizarea câinilor, pentru a preveni înmulțirea necontrolată a acestora.

„Dacă sunt oameni care au inițiative, care cunosc cum se face sterilizarea, medici și oameni implicați în astfel de activități, putem să facem o comunitate care să-i sfătuiască pe oameni. Trebuie să facem acest lucru la nivel de țară”, a spus Renato Usatîi.

Totodată, Renato Usatîi a anunțat că urmează a fi prezentat un proiect de lege prin care sterilizarea câinilor fără stăpân să devină obligatorie, în cadrul unui program național. Potrivit lui, doar o abordare coordonată la nivelul întregii țări poate reduce problema, deoarece câinii sunt aduși dintr-o localitate în alta, iar acțiunile desfășurate separat în anumite orașe nu sunt suficiente.

„Nu mi-e rușine să promovez așa ceva, pentru că este un lucru bun”, a mai spus el, amintind că atunci când a fost primar al municipiului Bălți, în oraș a fost construit cel mai mare și performant azil pentru câini din țară.

În cadrul întâlnirii s-a vorbit și despre necesitatea implicării persoanelor publice și a artiștilor pentru promovarea proiectului și colectarea fondurilor necesare.

Renato Usatîi a făcut apel către cei care îl urmăresc să se implice în susținerea inițiativei, menționând că fiecare contribuție poate conta în realizarea proiectului.