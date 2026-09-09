Scumpirea pașapoartelor, amânată cu două săptămâni: Guvernul propune o nouă dată

Aplicarea noilor tarife pentru pașapoarte ar putea fi amânată cu două săptămâni. Dacă inițial acestea urmau să intre în vigoare miercuri, 30 septembrie 2026, Guvernul propune ca noile prețuri să fie aplicate începând cu 15 octombrie 2026, odată cu lansarea noilor modele de pașapoarte.

Motivul amânării este legat de numărul cererilor depuse în ultima perioadă. Acesta a fost mai mic decât estimările inițiale, iar Agenția Servicii Publice (ASP) a folosit, în consecință, mai puține blanchete de pașapoarte de tip vechi. Prelungirea termenului ar permite instituției să valorifice stocul existent și să evite eventualele pierderi financiare generate de blanchetele care ar rămâne neutilizate. Autoritățile spun că măsura va permite adaptarea perioadei de tranziție la ritmul real al solicitărilor pentru pașapoarte.

Amintim că taxa pentru un pașaport eliberat în termenul obișnuit va crește de la 650 la 790 de lei. Pentru documentele eliberate în regim de urgență, tarifele vor fi mai mari: 1.190 de lei pentru eliberarea în 20 de zile lucrătoare, 1.500 de lei în 10 zile, 1.740 de lei în cinci zile, 2.050 de lei într-o zi lucrătoare și 2.530 de lei în ziua adresării.

Totodată, în luna iulie 2026 autoritățile anunțau că vor crește și tarifele pentru eliberarea, preschimbarea și restabilirea permiselor de conducere. Serviciul în termen obișnuit va costa 440 de lei, față de 420 de lei în prezent. Pentru eliberarea în 10 zile lucrătoare tariful va fi de 880 de lei, în 5 zile – 1.320 de lei, în 3 zile – 1.760 de lei, într-o zi lucrătoare – 2.200 de lei, iar în ziua adresării – 2.640 de lei.