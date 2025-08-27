Guvernul ia măsuri târziu: chimicalele periculoase intră sub control

După ani în care substanțele chimice periculoase au circulat aproape nestingherite în Republica Moldova, autoritățile au decis să înăsprească reglementările privind comerțul și manipularea acestor toxice. Noua decizie guvernamentală urmărește alinierea legislației la standardele europene, impunând controale mai stricte și obligații clare pentru producători, distribuitori și comercianți. Măsura vine însă după perioade îndelungate în care substanțele au fost folosite cu riscuri evidente pentru sănătatea populației și pentru mediu.

Ministerul Mediului va actualiza listele cu substanțe interzise sau restricționate, ținând cont de clasificările internaționale și de evaluările de risc. Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea responsabilitatea verificării respectării regulilor, inclusiv prin controale periodice și sancțiuni pentru nerespectarea legislației. Experții atrag atenția că unele dintre chimicalele deja răspândite pot provoca efecte pe termen lung, inclusiv contaminarea solului și a apelor subterane.

Criticii guvernamentali subliniază că măsura vine târziu. În ultimii ani, comerțul cu toxice a fost practic necontrolat, ceea ce a creat vulnerabilități majore. Fără monitorizare reală și date precise despre cantitățile folosite sau depozitate, este imposibil de evaluat impactul complet asupra sănătății publice și ecosistemelor. Comunitățile locale reclamă că expunerea la substanțe chimice a fost frecvent ignorată și că autoritățile nu au comunicat eficient riscurile.

Specialiștii în protecția mediului avertizează că doar implementarea rapidă a noilor reguli poate limita efectele negative deja produse. Este nevoie de o colaborare strânsă între autorități, agenții economici și societatea civilă, pentru a preveni accidente și contaminări. De asemenea, educația publicului privind manipularea și depozitarea corectă a chimicalelor devine esențială pentru reducerea riscurilor.

Întrebarea rămâne: câte daune au fost deja provocate de circulația necontrolată a acestor substanțe? În timp ce Guvernul se străduiește să recupereze decalajul, populația așteaptă măsuri concrete și transparente, pentru ca siguranța sănătății și a mediului să nu mai fie pusă la încercare.