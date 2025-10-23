Guvernul României, undă verde pentru un nou pod rutier peste Prut

Guvernul României a aprobat, joi, un memorandum privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, între localitățile Bumbăta din România și Leova din Republica Moldova.

Studiul de fezabilitate pentru podul Bumbăta–Leova se află la o etapă avansată, contractul fiind semnat la 24 februarie, iar ordinul de începere a lucrărilor – emis la 19 martie. Durata de execuție este de 12 luni, termenul final de predare fiind 19 martie 2026.

De asemenea, va fi constituit și un grup de lucru comun, care va analiza aspectele tehnice de interconectare a podului cu infrastructura rutieră de pe ambele maluri ale Prutului.

Potrivit autorităților de la București, noul pod rutier va îmbunătăți conectivitatea regională, facilitând legătura Republicii Moldova cu rețeaua rutieră primară și secundară de transport din România și, implicit, cu rețeaua europeană TEN-T. Proiectul va contribui și la creșterea capacității de operare a fluxului de transport de mărfuri la frontieră.

În baza acordului, se va înființa o Comisie Mixtă, care va avea drept scop coordonarea tuturor activităților. Documentul va intra în vigoare după notificarea reciprocă a îndeplinirii procedurilor interne de către ambele guverne.