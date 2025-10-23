Lovitură grea aplicată lui Victor Gușan; o firmă implicată în contrabandă a fost condamnată

Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan-Vodă, a pronunțat sentința în dosarul penal al SRL Almavis, firmă asociată holdingului Sheriff. Compania a fost recunoscută vinovată de contrabandă cu produse din tutun și obligată să plătească o amendă de 500.000 de lei. De asemenea, firmei i-a fost aplicată interdicția de a importa mărfuri timp de patru ani.

Sentința prevede și confiscarea mai multor loturi de țigarete și mijloace de transport folosite pentru import, iar bunurile rămân sub sechestru până la devenirea hotărârii definitive. Totodată, statul va încasa de la SRL Almavis contravaloarea mijloacelor de transport în valoare de peste 1,8 milioane de lei.

Potrivit materialelor cauzei, compania condusă de Porfirie Șkiliniuc, acționând prin intermediul administratorului Serghei Petrov, împreună cu brokerul vamal Igor Railean și alte persoane neidentificate, ar fi importat ilegal mai multe loturi de țigarete „Business Club”, în valoare totală de peste 7,7 milioane de lei, din Emiratele Arabe Unite fără a aplica timbre de acciz, încălcând astfel legislația R. Moldova.

Pe parcursul investigației, s-a stabilit că declarațiile vamale depuse de SRL Almavis au fost completate și depuse de brokerul Igor Railean, folosind fraudulos licența companiei pentru importul produselor din tutun. În urma controlului fizic al mărfurilor, autoritățile au constatat lipsa timbrelor de acciz pe produsele din tutun.

Administratorul SRL Almavis a declarat în instanță că nu recunoaște vina și a invocat modificările Codului Fiscal din 2020, care permiteau importul țigărilor în regiunea transnistreană fără timbru de acciz. Compania susține că toate procedurile vamale au fost respectate, iar transporturile au fost verificate de comisii mixte din care făceau parte angajați vamali, SIS și reprezentanți EUBAM.

Porfirie Șchiliniuc a precizat că în prezent marfa se află sub sechestru la punctul vamal Căușeni, în condiții nefavorabile și expusă riscului de deteriorare. Mijloacele de transport nu aparțin SRL Almavis, ci unei companii ucrainene care asigura livrarea către Tiraspol, iar motivele pentru sechestrarea acestora nu sunt clare.

Costurile de staționare ale transporturilor depășesc deja valoarea mărfii. Șchiliniuc s-a declarat surprins că și transporturile au fost puse sub sechestru, nu recunoaște vina și consideră că acuzațiile sunt inventate. El a susținut că SRL Almavis nu a încălcat legislația Republicii Moldova și că urmărirea penală a fost inițiată dintr-o eroare a angajatului Cebotari. El a subliniat că anterior au fost importate 43 de loturi similare fără probleme.

Decizia poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă, în termen de 15 zile.

Cine este compania SRL Almavis și istoricul ei în contrabanda cu țigări

SRL Almavis a fost deschisă la 30 octombrie 2018 la Tiraspol și a fost licențiată de Agenția Servicii Publice la 14 august 2019. La 30 decembrie 2019, au loc modificări în structura acționariatului companiei. Firma este condusă de cetățeanul rus Petrov Serghei Vitali, născut în Federația Rusă.

Doar în primele nouă luni ale anului 2020, ianuarie–septembrie, au fost aduse în Moldova peste 3,3 miliarde de țigări, echivalentul a 165 de milioane de pachete de țigarete, conform datelor oferite reporterilor Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova (CIJM) de către Serviciul Vamal.

În condițiile în care, în medie, un tir are o capacitate de peste 1.000 de cutii cu țigări (50 de cartușe a câte 10 pachete fiecare), în Moldova au intrat atunci peste 330 de tiruri în perioada indicată. Astfel, valoarea totală a țigărilor importate în 2020 a fost de aproape 50 de milioane de dolari, având în vedere că un tir de țigări costă în medie 150.000 de dolari. Din totalul de 3,3 miliarde de țigarete aduse în Moldova, circa 1,45 miliarde, echivalentul a 145 de tiruri, au mers numai în regiunea transnistreană. Valoarea acestor transporturi se ridică la circa 22 de milioane de dolari.

La 15 octombrie 2019, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) a informat-o pe prim-ministra de atunci Maia Sandu despre activitățile infracționale ale unor întreprinderi din regiunea transnistreană specializate în importul și comercializarea produselor de tutun. O notă similară a fost expediată de SIS la 28 octombrie directorului ASP de atunci, Mircea Eșanu, solicitându-i suspendarea licențelor pentru Tabimport și Almavis.

În cele din urmă, Guvernul care a urma cabinetului condus de Maia Sandu nu le-a mai retras licența celor două companii Tabimport și Almavis. Mai mult, la 13 februarie 2020, aceeași instituție, în frunte cu noul director, Alexandru Leapin, a licențiat din nou Almavis, iar la 19 februarie – Tabimport.