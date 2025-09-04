Ilan Șor, în videoconferință de raportare către Vladimir Putin

Fugarul Ilan Șor a apărut într-o videoconferință cu președintele rus Vladimir Putin, unde i-a raportat liderului de la Kremlin detalii despre activitatea companiei sale „A7” și colaborarea cu banca rusă Promsvyazbank – PSB.

În cadrul intervenției sale, Șor s-a prezentat drept director al companiei „A7”, și a menționat că a creat un centru pentru decontări internaționale, platformă care funcționează pe baza unor mecanisme de facturare și instrumente financiare de înaltă tehnologie. „În 10 luni de muncă, am efectuat peste 7,5 trilioane de operațiuni în ruble. Astăzi, efectuăm între 1,5 și 2 mii de tranzacții pe zi”, a raportat acesta.

Politicianul fugar a adăugat că planul companiei sale pentru 2025 prevede plata unor impozite de aproximativ 20 de miliarde de ruble, pe care le-a numit „impozite noi”.

El a mai spus că peste jumătate din totalul decontărilor au loc în țările asiatice și că urmează să fie deschis un hub financiar regional, destinat nu doar Rusiei, ci și altor state în care compania sa ar urma să opereze.

Conferința online la care a participat Șor ar fi avut ca temă consolidarea infrastructurii rusești în Orientul Îndepărtat, potrivit informațiilor publice.

Potrivit unei investigații IPN, compania „A7”, creată împreună cu banca de stat rusească Promsvyazbank, are drept domeniu declarat serviciile financiare, însă în realitate compania este utilizată pentru finanțarea grupării lui Șor în Republica Moldova.

În luna iulie, Consiliul Uniunii Europene a inclus pe lista sa de sancțiuni platforma de plăți rusească A7, alături de alte trei entități juridice și șapte persoane fizice asociate cu oligarhul prorus Ilan Șor și cu acțiuni de destabilizare în Republica Moldova. Ulterior, pe 14 august, și Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat sancțiuni împotriva aceleiași platforme de plăți.

Politicianul fugar Ilan Șor a fost condamnat definitiv în Republica Moldova la 15 ani de închisoare. În prezent, acesta se află în Federația Rusă, iar autoritățile moldovenești au transmis mai multe cereri de extrădare către Moscova, toate însă au rămas fără răspuns.