Impușcăturile asupra unui troleibuz, la Buiucani: În transport erau aproximativ 70 de persoane

Împușcătura asupra unui troleibuz din această seară a avut loc la intersecția străzilor Alba Iulia cu Onisifor Ghibu. În acel moment în troleibuz se aflau aproximativ 70 de persoane.

„Î.M. „Regia transport electric” informează că, incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 16:40, pe strada Alba Iulia, la intersecția cu str. Onisifor Ghibu.

În salonul troleibuzului se aflau circa 70 de călători. Nimeni nu a avut de suferit.

La fața locului au intervenit oamenii legii, care documentează cazul și întreprind toate măsurile necesare pentru stabilirea circumstanțelor”, a declarat Felicia Rusu, purtătoare de cuvânt la Regia Transport Electric Chișinău (RTEC).

Poliția a fost sesizată de către șoferul unui troleibuz de rută despre un incident în sectorul Buiucani al Capitalei, precum că în timp ce staționa la semafor a auzit un zgomot asemănător unei lovituri asupra parbrizului, specifică unei trageri din armă.