Marea țeapă a roamingului cu UE: Moldovenii care sună din UE, taxați

Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă, în baza regimului „Roam Like at Home”. Operatorii locali și-au adaptat ofertele astfel încât apelurile, mesajele și internetul mobil să nu mai implice costuri suplimentare de roaming în statele membre UE. În practică însă, există mai multe capcane de care utilizatorii trebuie să țină cont.

Michelle Iliev, secretar de stat pentru digitalizare în cadrul Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, a precizat că, pentru a beneficia de regimul „Roam Like at Home”, utilizatorii trebuie să activeze roamingul înainte de a părăsi Republica Moldova. Activarea se face simplu, fie din setările telefonului, fie din aplicația operatorului de telefonie mobilă, unde sunt afișate clar statutul de roaming și limitele disponibile.

„Regimul Roam Like at Home funcționează strict pentru țările membre ale Uniunii Europene și invers – pentru utilizatorii din UE aflați în Republica Moldova, doar în acest spațiu”, a explicat Michelle Iliev.

Apelurile și mesajele efectuate în interiorul UE sunt taxate ca cele naționale, în limita abonamentului. Astfel, un utilizator cu apeluri nelimitate în Republica Moldova va putea suna fără costuri suplimentare și din România sau din alte state membre UE.

Problemele apar însă la internetul mobil și la apelurile efectuate către anumite destinații. Pentru datele mobile există o limită de trafic stabilită de fiecare operator, în funcție de abonament. După epuizarea acesteia, accesul la internet este taxat suplimentar, iar pachetele adiționale trebuie activate manual din aplicația operatorului.

O altă „țeapă” importantă vizează apelurile de ieșire. Dacă un cetățean moldovean aflat într-o țară UE sună în Republica Moldova, apelul este taxat conform tarifelor de roaming. Mai mult, dacă acesta sună dintr-un stat UE în alt stat UE, apelul este considerat internațional și nu se scade din minutele incluse în roaming, fiind taxat separat.