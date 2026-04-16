Întâlnirea reprezentanților Chișinăului și Tiraspolului a început cu o dispută

La sediul Misiunii OSCE din Tiraspol a început întâlnirea reprezentanților politici ai Chișinăului și Tiraspolului în format 1+1. După discursurile de deschidere, între părți a izbucnit o dispută privind caracterul negocierilor.

Valeriu Chiveri, reprezentantul Chișinăului, a declarat că nu este vorba despre un proces diplomatic, deoarece diplomația presupune interacțiunea dintre două state, în timp ce contactele actuale au fost descrise drept „o discuție de lucru”.

Unul dintre punctele-cheie a fost propunerea părții moldovenești de a semna o declarație scurtă privind reluarea procesului de negocieri, cu accent pe reglementarea politică bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Potrivit Chișinăului, un astfel de document ar putea simplifica dialogul ulterior și ar demonstra intențiile reale ale părților.

La rândul lor, reprezentanții Tiraspolului au respins această inițiativă. Vitalii Ignatiev a declarat că în „principiile procedurii procesului de negocieri” nu este prevăzută o formulă finală de reglementare, iar obiectivul legat de integritatea teritorială a Republicii Moldova „nu există pentru toți participanții la negocieri”.

O dispută separată s-a concentrat asupra statutului formatului de negocieri 5+2. Reprezentantul Tiraspolului a insistat că acest format continuă să existe ca mecanism cu participarea mediatorilor și observatorilor, în timp ce partea moldovenească a declarat că, în practică, acesta nu mai funcționează. La rândul său, Valeriu Chiveri a insistat ca Vitalii Ignatiev să ofere o definiție clară a formatului 1+1 și să explice în ce statut, în opinia sa, se desfășoară aceste negocieri.

Discuția a fost însoțită de clarificări reciproce, întrebări privind baza juridică și trimiteri la documentele procesului de negocieri. În final, părțile nu au ajuns la un consens nici măcar asupra cadrului de bază al dialogului, după care a fost propusă o pauză tehnică, inclusiv din cauza prezenței presei.