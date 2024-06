Inclusiv în România au existat cazuri

Bacteria „mâncătoare de carne” a apărut și în România. Managerul Spitalului „Victor Babeș” din București, Simin Aysel Florescu, a observat o schimbare semnificativă în profilul pacienților din România. Mai mult, Japonia a raportat o creștere vertiginoasă a prezenței bacteriei mortale.

Simin Aysel Florescu subliniază că Sindromul Șocului Toxic Streptococic (STSS), cauzat de bacteria cunoscută drept „mâncătoare de carne”, observată recent în Japonia, nu reprezintă în prezent o amenințare semnificativă în România. Această afecțiune poate provoca decesul în doar 48 de ore și este asociată cu infecții streptococice invazive cutanate. Deși boala se răspândește rapid în Japonia, unde au fost raportate 977 de cazuri până la 2 iunie, în România, frecvența acestei boli este considerată „sporadică”, potrivit news.ro. „Nu cred că reprezintă o amenințare pentru noi în acest moment. Infecțiile streptococice nu sunt ceva nou nicăieri în lume. Sindromul șocului toxic streptococic apare de obicei după infecțiile streptococice invazive cutanate. Am avut și noi cazuri, chiar înainte de pandemie, am tratat un pacient tânăr în terapie intensivă, care s-a vindecat,” a declarat Simin Aysel Florescu. Încă, în ultimele zile, rapoartele despre răspândirea unei “bacterii mâncătoare de carne” în Japonia au fost tot mai dese, referindu-se la această boală care poate apărea odată cu sindromul de șoc toxic streptococic. Rapoartele din mass-media indică faptul că țara a înregistrat peste 1.000 de cazuri de STSS în primele șase luni ale anului 2024, mai mult decât totalul pentru tot anul 2023. Cu toate acestea, aceste cazuri nu au fost încă publicate în reviste de specialitate, astfel încât rapoartele pot să nu fie pe deplin exacte.

STSS este cauzată de bacteria Streptococcus pyogenes sau “Strep A”. Aceste bacterii sunt destul de comune, dar anumite tulpini pot provoca boli mai grave – numite boli streptococice invazive de grup A. Începând cu 2022, multe țări, inclusiv Australia, Statele Unite și țări din Europa, au observat o creștere a cazurilor grave de boală streptococică invazivă de grup A. Această creștere este parte a unei creșteri generale a infecțiilor cu streptococ A.

Așadar, ce este STSS, de ce este acum în creștere și este un motiv de îngrijorare? În orice moment, multe persoane vor fi “colonizate” cu Streptococ A, ceea ce înseamnă că bacteria trăiește inofensiv în gât sau pe piele. Streptococul A provoacă, de asemenea, dureri de gât (“streptococ în gât”) și infecții cutanate. Uneori, din motive încă neclare, streptococul A provoacă infecții invazive, cum ar fi pneumonia, infecții cutanate “mâncătoare de carne” și STSS. În aceste moduri, Strep A este o cauză importantă a sepsisului, un termen care se referă în general la o infecție care pune viața în pericol. STSS este cea mai gravă boală cu Strep A, deși, din fericire, este foarte rară. Aceasta afectează mai ales copiii mici și vârstnicii, dar apar cazuri la toate vârstele. Persoanele însărcinate pot fi, de asemenea, expuse unui risc mai mare, inclusiv imediat după naștere. „Chiar și cu tratament, STSS poate fi mortală. Din zece persoane infectate cu STSS, până la trei dintre ele mor din cauza infecției,” avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA. Vârstnicii cu răni deschise sunt cei mai vulnerabili, iar factorii precum scăderea expunerii la bacterii în timpul pandemiei de COVID-19 ar putea contribui la creșterea numărului de cazuri din Japonia. Care sunt simptomele infectării cu ‘bacteria mâncătoare de carne’ În STSS, bacteria produce o toxină care poate duce la un răspuns imun copleșitor la unele persoane. Boala poate evolua și pune viața în pericol în câteva ore și are o rată de mortalitate ridicată – până la 40 % dintre persoanele care dezvoltă STSS vor muri. Cu toate acestea, semnele și simptomele timpurii ale STSS se pot suprapune cu bolile virale comune, în special la copii, ceea ce face dificilă diagnosticarea. Simptomele sunt vagi în cazul infecțiilor invazive timpurii cu streptococ de grup A – lucruri precum febră, erupții cutanate și greață. Dar este important să fiți atenți la semnele de sepsis, care sugerează că se poate întâmpla ceva mai grav. Semnele de boală streptococică invazivă de grup A mai gravă, inclusiv STSS, sunt similare cu cele observate în alte cauze bacteriene de sepsis (cum ar fi boala meningococică). Acestea includ letargie (somnolență), respirație rapidă, o erupție cutanată cu evoluție rapidă, dureri musculare și confuzie. STSS apare uneori împreună cu o afecțiune numită fasciită necrozantă, cauzată, de asemenea, de streptococul A, care este prezentarea “devoratoare de carne” a infecției. Aceasta apare atunci când celulele pielii mor ca răspuns la toxinele produse de bacterie. Părinții copiilor mici ar trebui să aibă încredere în instinctul lor. Dacă vă îngrijorează faptul că copilul dumneavoastră este mai bolnav decât ar fi în mod normal din cauza unei infecții obișnuite și, în special, dacă are membrele reci, o erupție roșie (ca o arsură solară) sau este mai puțin receptiv, solicitați rapid asistență medicală la cel mai apropiat departament de urgență. Studiile sugerează că anumite tulpini mai virulente de streptococ A ar putea fi o parte a creșterii actuale a STSS. De asemenea, în 2020-21, la apogeul pandemiei COVID, când a existat mai puțin contact strâns între oameni, a existat și mai puțină expunere la Streptococ A (și la alte bacterii și virusuri). În special pentru copiii mai mici, acest lucru a însemnat că nu au dobândit protecția parțială împotriva infecțiilor cu Streptococ A care rezultă în urma expunerii repetate. Având în vedere intensificarea contactelor umane începând cu 2022, a existat o mai mare transmitere a Streptococului A, copiii fiind mai vulnerabili la contractarea unor boli mai grave, inclusiv STSS. Acest lucru nu este unic pentru Japonia. Deși rare, am văzut multe cazuri de STSS în Australia și în alte părți. Cum se tratează STSS și o putem preveni? Streptococul A poate fi ucis de penicilină, unul dintre cele mai vechi și mai răspândite antibiotice disponibile. Atunci când STSS este diagnosticat la timp, antibioticele previn, de obicei, cele mai grave complicații. Alte medicamente, cum ar fi imunoglobulina, pot fi necesare pentru a pune frână unui răspuns imun necontrolat, iar pacienții au adesea nevoie de sprijin într-o unitate de terapie intensivă. Nu există niciun vaccin care să prevină STSS și alte infecții cu Streptococ A (spre deosebire de alte bacterii precum meningococul și pneumococul, care fac parte din programul național de imunizare a copiilor). Cercetătorii din Australia și din întreaga lume lucrează din greu pentru a încerca să găsească un vaccin care să prevină infecțiile cu Strep A. Infecțiile grave cu Streptococ A, cum ar fi STSS, urmează adesea infecțiilor virale, în special varicela și gripa, astfel încât vaccinurile din programul național (care include varicela) și vaccinarea împotriva gripei sezoniere reduc riscul. Streptococul A se poate răspândi prin intermediul picăturilor respiratorii mari sau prin contact direct cu persoane infectate sau purtătoare. Măsurile simple de igienă (cum ar fi spălarea mâinilor și acoperirea tusei) reduc cantitatea de Streptococ A care circulă în comunitate, potrivit Science Alert.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!