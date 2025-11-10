Un tânăr din Chișinău, prins la intrarea în Bălți cu droguri de un milion de lei

Procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, de comun cu ofițerii INI și INSP Nord, anunță o captură de droguri de aproximativ 1.000.000 de lei la intrarea în Bălți, într-un BMW seria 7.

Cele aproximativ 2,5 kilograme de marijuana hidroponică (cultivată fără sol) și hașiș erau transportate de un bărbat în vârstă de 34 de ani din Chișinău, care a fost reținut.

Drogurile ridicate erau ambalate în 140 de pliculețe, spre vânzare în Bălți.

Ulterior a fost reținut și al doilea bănuit, un chișinăuian de 25 de ani, de la care, potrivit oamenilor legii, primul bănuit ar fi făcut rost de drogurile transportate.

Cei doi ar face parte dintr-un grup infracțional care pune în vânzare droguri atât în municipiul Bălți, cât și în Telenești și raioanele apropiate, în baza comenzilor primite de la clienți pe aplicația Telegram.

Mai mult decât atât, grupul ar fi fost în proces de extindere, iar în acest sens era în căutarea altor complici („dealeri”) pentru vânzarea drogurilor.

Ca urmare a opririi mașinii și ridicării drogurilor, șoferul bănuit a fost supus verificărilor medicale, care au confirmat faptul că acesta era la volan după ce consumase marijuana și cocaină.

Așadar, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), acesta a fost plasat în arest preventiv, prin încheierea Judecătoriei Bălți, pentru continuarea obiectivă a investigațiilor.

De asemenea, mașina acestuia a fost ridicată în calitate de mijloc de transport folosit pentru traficarea drogurilor, în scopul aplicării sechestrului, în vederea viitoarei confiscări în folosul statului.

În ceea ce-l privește pe al doilea reținut, procurorii PCCOCS i-au formulat învinuirea de complicitate la trafic de droguri, în vederea aplicării arestului preventiv.

Acum au loc și alte acțiuni procesual-penale pentru identificarea altor membri ai grupului infracțional, timp în care cei vizați beneficiază de prezumția de nevinovăție.