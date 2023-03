Îngrijorări tot mai mari: Ce spun analiștii militari despre refuzul președintelui Ucrainei de a ordona retragerea din Bahmut

Pe măsură ce lupta pentru orașul Bahmut din estul Ucrainei se apropie de intrarea în a noua sa lună, tot mai mulți experți militari sunt îngrijorați că decizia președintelui Volodimir Zelenski de a nu ceda orașul care duce la risipirea unor resurse prețioase pentru forțele armate ucrainene, scrie Insider.

Astfel, în pofida resurselor considerabile trimise atât de Rusia, cât și Ucraina aici, experții au subliniat de-a lungul lunilor că Bahmutul rămâne un oraș de o importanță minimă din punct de vedere strategic. Capturarea fostului oraș minier nu ar oferi neapărat Rusiei o platformă de unde să lanseze atacuri pentru a cuceri restul regiunii Donețk iar localitatea în sine a ajuns o ruină.

Președintele Ucrainei a contrazis însă direct această evaluare asupra situației militare, afirmând într-un discurs acordat jurnaliștilor de la CNN pe 7 martie că ocupanții ruși vor avea un „drum deschis” pentru a cuceri oraşe cheie din estul Ucrainei, dacă vor prelua controlul asupra Bahmut.

„Înţelegem că după Bahmut ar putea merge mai departe. Ar putea merge la Kramatorsk, ar putea merge la Sloviansk, ar fi un drum deschis pentru ruşi după Bahmut către alte oraşe din Ucraina, în direcţia Doneţk”, a avertizat acesta.

„Când vor fi scrise cărțile de istorie, Bahmut va fi o bătălie mare fiindcă va arăta ca o greșeală de calcul pentru una dintre cele două părți, oricare ar fi ea”, afirmă Paul D’Anieri, profesor de științe politice la Universitatea California din Riverside și autor al cărții „Ukraine and Russia: From Civilized Divorce to Uncivil War”.

Rușii și-au epuizat forțele în „tocătorul de carne” de la Bahmut

Analiștii care susțin decizia lui Volodimir Zelenski de a încerca să păstreze controlul asupra Bahmutului se bazează în mare parte pe faptul că, în pofida progreselor sporadice, ofensiva rusească de aici a pierdut din elan, lucru care a început să se întâmple încă de la începutul lui februarie.

Ministerul britanic al Apărării nota într-o evaluare de săptămâna trecută că ritmul lent al înaintării rusești se datorează epuizării „capacității de luptă” a forțelor Moscovei, atât în ceea ce privește mercenarii Wagner, care au condus inițial ofensiva, cât și în privința trupelor ruse regulate, aduse în număr tot mai mare aici pentru a susține ofensiva.

Institutul pentru Studiul Războiului din SUA nota la rândul său săptămâna trecută că ritmul lent al atacurilor rusești de pe acest front sugerează că ofensiva mercenarilor Wagner se apropie de sfârșit.

„Cea mai bună estimare pe care o avem este că forțele armate ruse și grupul Wagner sunt epuizate”, afirmă D’Anieri. „Ele nu vor putea demara operațiuni ofensive în următoarele câteva luni iar asta se datorează faptului că au pierdut atât de multe resurse în și în jurul Bahmut”, adaugă el.

Cu privire la posibilele repercusiuni ale unei retrageri ucrainene, D’Anieri mai spune că „Bahmut nu este lipsit de o importanță simbolică în acest moment. Dacă te gândești la numărul de soldați ucraineni care au murit acolo, mereu există această noțiune că au murit în zadar”.

Ucraina a pierdut la rândul ei mulți militari pentru apărarea orașului

De altfel, un articol al jurnaliștilor de la Bild care a stârnit controverse puternice în Ucraina după publicarea sa în data de 6 martie afirma că liderii politici de la Kiev, inclusiv președintele Volodimir Zelenski, ar fi ajuns să privească orașul ca un simbol al rezistenței în fața forțelor de invazie, mii de mercenari ai grupării Wagner condusă de Evgheni Prigojin pierzându-și viața aici.

Acest articol publicat de jurnaliștii germani care au citat mai multe surse anonime din cadrul conducerii politice a Ucrainei afirma că există o ruptură între Zelenski și conducerea militară a țării, care, la fel ca analiștii occidentali ar considera că Bahmutul nu este un oraș cu o importanță strategică și că o retragere de aici nu ar avea un efect decisiv asupra frontului din Donbas.

Un alt articol al jurnaliștilor de la The Kyiv Post, publicat în aceeași zi cu materialul Bild, cita mai mulți soldați ucraineni care luptă pe frontul din Bahmut și acuză că nu sunt protejați de conducerea de la Kiev. Militarii ucraineni citaţi au descris frontul drept o „maşină de tocat carne” din cauza numărului mare de victime de ambele părţi.

Numărul mare al pierderilor înregistrate de ucraineni la Bahmut îi îngrijorează tot mai mult și pe analiștii occidentali, aceștia întrebându-se acum cum va fi afectată mult așteptata ofensivă de primăvară a Kievului de consumarea unor resurse importante aici.

Următoarea ofensivă a Kievului va arăta dacă Zelenski a avut dreptate sau nu

Michael Kofman, directorul departamentului pentru studii legate de Rusia din cadrul Centrului pentru Analize Navale din SUA, a relatat pentru Insider că a vizitat recent Bahmutul și că a fost martor la deteriorarea situației pentru trupele ucrainene și a șanselor Kievului de a păstra controlul asupra orașului.

„Cred că apărarea tenace a Bahmutului a obținut foarte multe, epuizând efectivele rusești și muniția acestora. Dar strategiile pot ajunge în puncte de randamente în scădere și, dat fiind faptul că [armata ucraineană] încearcă să strângă resurse pentru o ofensivă, [apărarea Bahmutului] ar putea afecta șansele de succes ale unei operațiuni mai importante”, afirmă Kofman.

Speranțele privind o ofensivă de succes a ucrainenilor primăvara aceasta se bazează aproape în întregime pe noile ajutoare militare promise de Occident și instruirea eficace a noilor soldați ucraineni, după ce majoritatea militarilor cu experiență au murit în primul an al războiului.

„Dacă Ucraina nu va putea lansa o contraofensivă primăvara sau vara aceasta și dacă motivul pentru care nu o va putea face este fiindcă nu a avut suficiente trupe, atunci Bahmutul se va dovedi o victorie strategică rusească”, spune și D’Anieri.

​Președintele ceh Petr Pavel, un fost comandant NATO, a lansat un avertisment asemănător în urmă cu o zi, afirmând că Ucraina ar putea avea o singură șansă pentru o ofensivă care să învingă armata rusă, înainte ca „oboseala” legată de război și susținerea Kievului să devină tot mai pregnantă în Occident.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!