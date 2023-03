Acasă/Actualitate/Social/ INIȚIATIVA unui consilier municipal din Chișinău: O stradă din capitală să poarte numele eroului din Ucraina, născut în R. Moldova și împușcat de soldații ruși după ce a spus „Slavă Ucrainei”. „Alexander a apărat nu doar Ucraina, dar și R. Moldova” Social INIȚIATIVA unui consilier municipal din Chișinău: O stradă din capitală să poarte numele eroului din Ucraina, născut în R. Moldova și împușcat de soldații ruși după ce a spus „Slavă Ucrainei”. „Alexander a apărat nu doar Ucraina, dar și R. Moldova” Timpul.md 693

O stradă din Chișinău ar putea purta numele lui Alexander Mațievski, bărbatul de etnie ucraineană născut în Republica Moldova, care a fost împușcat cu cruzime de soldații ruși, după ce acesta a spus „Slavă Ucrainei!”. Inițiativa aparține consilierului municipal Victor Bunescu și ar putea fi dezbătută chiar la ședința următoare a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), transmite Ziarul Național. „În calitate de consilier municipal, am să cer la următoarea ședință a CMC să fie analizată posibilitatea denumirii unei străzi în memoria acestui erou. Sper foarte mult să fiu susținut de cât mai mulți colegi! Alexander a apărat voluntar nu doar Ucraina, dar și R. Moldova și orașul în care s-a născut, Chișinău!”, a scris Bunescu

Unii internauți i-au propus chiar consilierului să insiste ca numele eroului să fie înveșnicit fie pe strada actuală denumită „Serghei Lazo” sau artera numită „bulevardul Moscova”.

Alexander Mațievski a fost declarat erou al Ucrainei, iar consilierul municipal de la Chișinău s-a declarat impresionat de verticalitatea acestuia atunci când a fost pus să-și sape singur groapa și a fost doborât de gloanțele inamicului, care se distra filmând această scenă.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Mațievski Alexander Igor! Când am văzut prima dată imaginile cum a murit acest om, am rămas impresionat de verticalitatea lui, dar și de cruzimea ocupanților. Pus să-și sape singur groapa, nu a trădat nici patria și nici demnitatea sa! Imaginile sunt de o cruzime nemaipomenită! Primul lucru la care m-am gândit a fost – Doamne ferește să îți vezi feciorul așa! Am așteptat puțin să se confirme identitatea lui și faptul că e născut în Chișinău și, iată, ieri am văzut un interviu cu mama lui, care a privit și ea imaginile teribile cu executarea fiului. Nici nu putem să ne închipuim prin ce durere a trecut ea, dar a afirmat că era important să știe cum a decedat feciorul. Și el a murit ca un EROU!”, a punctat consilierul Victor Bunescu.

Menționăm că Alexander Mațievski s-a născut la Chișinău, dar în 2008 a mers să locuiască în Ucraina. Alexander îndeplinea funcția de lunetist și apăra Ucraina în războiul declanșat de Federația Rusă pe teritoriul statului vecin.

