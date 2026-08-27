Ion Ceban: Independența Republicii Moldova depinde de fiecare dintre noi

Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței a Republicii Moldova, în care și-a exprimat atașamentul față de țară și a pledat pentru păstrarea independenței democratice a statului.

Edilul a declarat că își dorește o Republică Moldova prosperă, în care cetățenii să fie apreciați și susținuți, iar schimbările să contribuie la un viitor mai bun pentru generațiile următoare.

„Independența este ceea ce ne reprezintă, pentru ce trăim și muncim fiecare”, a scris Ion Ceban.

Totodată, primarul a condamnat declarațiile și aspirațiile unor politicieni care, în opinia sa, ar putea afecta viitorul țării.

În mesajul său, Ion Ceban a subliniat că, dincolo de discursurile rostite cu ocazia Zilei Independenței, importante sunt acțiunile și rezultatele celor care conduc statul.

„Multe cuvinte frumoase vor răsuna astăzi, dar contează acțiunile și rezultatele celor care ajung să fie la cârma statului”, a menționat acesta.

Primarul Chișinăului a mai spus că își dorește ca Republica Moldova să fie o țară în care cetățenii să trăiască în pace și bunăstare și a subliniat că păstrarea independenței este o responsabilitate comună.

„Independența Republicii Moldova depinde de fiecare dintre noi”, a conchis Ion Ceban, adresând felicitări cetățenilor cu ocazia Zilei Independenței.