Interviul acordat de Natalia Gavrilița a înfuriat Kievul. Un diplomat ucrainean acuză Financial Times că lucrează pentru Rusia

Un interviu acordat de Natalia Gavrilița publicației Financial Times a înfuriat Kievul. Reprezentanți ai diplomației ucrainene susține că jurnaliștii ar lucra pentru Rusia și acuză că aceștia dezinformează, relatează Realitatea.md.

Consilierul Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko afirmă că titlul articolului „Premierul Moldovei cere sporirea asistenței UE pentru stoparea traficului de arme din Ucraina” nu corespunde declarațiilor pe care le-a făcut fosta prim-ministră a Republicii Moldova.

De asemenea, Nikolenko susține că, de fapt, suportul pe care l-a cerut Gavrilița pentru prevenirea contrabandei de arme este complet legitim, Conform lui, însă, ea nu a vorbit direct despre faptul că există asemenea acțiuni, iar autorii nu au probe că din Ucraina spre Moldova vin ilegal arme.

„Acest material de la Financial Times este o altă dezinformare. Scopul ei este să discrediteze asistența militară internațională pentru Ucraina. Rusia investește numeroase resurse pentru a preveni furnizarea de arme occidentale țării noastre. Evident, articolul Financial Times trebuia să intensifice teama Occidentului că armele transferate Ucrainei se vor întoarce împotriva țărilor occidentale, ajungând în mâinile criminalilor. Anul trecut, același autor publicase un articol similar, în care manipula despre presupusa contrabandă cu arme din Ucraina. Cerem Financial Times să efectueze imediat o anchetă editorială privind circumstanțele apariției materialelor care au toate semnele dezinformării în interesul Rusiei”, afirmă Nikolenko.

Menționăm că interviul la care se referă diplomatul ucrainean a fost publicat pe 6 februarie, când ex-prim-ministra, alături de mai mulți membri ai cabinetului, efectua o vizită oficială la Bruxelles.

