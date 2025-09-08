Ion Ceban acuză PAS că încercă, prin probe false, să-l excludă din cursa electorală

Liderul MAN, Ion Ceban, susține că sesizarea PAS, depusă la CEC, prin care primarul Capitalei este acuzat de utilizarea resurselor administrative nu este argumentată și conține probe false. Politicianul afirmă că prin această contestație neargumentată, partidul de la guvernare încearcă să-l excludă din cursă.

„PAS cere excluderea mea din cursa electorală. Argumentul este foarte simplu. După ce s-au înțeles cu interdicția pe care mi-au impus-o tot ei împreună cu prietenii ei, îi doare la mărunțică cum am ajuns în Italia și vor să zică că am utilizat resurse administrative, ceea ce este absolut un fals. Am mers pe cont propriu, iar aici amintesc cum ei se plimbă în întreaga Europă cu efectivul de bodyguarzi utilizând la greu resursele administrative, iar președintele nu este suspendat și face campanie, așa cum a făcut și la alegerile locale”, a declarat Ion Ceban.

Amintim că, la sfârșitul săptămânii trecute, PAS a depus o sesizare la CEC ămpotriva lui Ion Ceban pentru faptul că acesta a participat la o conferință din Italia, în perioada 31 august – 3 septembrie, în calitatea sa de primar al Capitalei, deși era suspendat din funcție din 29 august, odată cu începerea oficială a campaniei electorale.

Astfel, partidul de la guvernare îl acuză pe Ion Ceban de utilizarea resurselor administrative.