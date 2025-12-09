Mihai Isac, către iubitorii de „ruskii mir”: Moldova poate repeta soarta Ucrainei

Mihai Isac, expert în relații internaționale și securitate, avertizează că ceea ce se întâmplă în Ucraina se poate întâmpla și în Republica Moldova. Potrivit expertului, pierderile masive de teritoriu, strămutările forțate și procesele de rusificare observate în Ucraina reprezintă un scenariu real de risc și pentru Republica Moldova.

Evaluând amploarea ocupației rusești, Mihai Isac a explicat proporțiile reale ale teritoriilor pierdute de Ucraina. „Regiunile ocupate de Rusia în Ucraina însumează, conform anumitor calcule, 20% din teritoriul Ucrainei. În 2013 Ucraina era un stat cu 600 mii de km2. În acest moment, Rusia ocupă 150 de mii de km2, inclusiv peninsula Crimeea. Acest lucru înseamnă mai mult decât jumătate din teritoriul României, acest lucru înseamnă de câteva ori teritoriul Republicii Moldova”, a spus Mihai Isac.

Referindu-se la impactul uman al războiului, expertul a subliniat drama populației civile din Ucraina, marcată de deplasări forțate, rusificare și procese de asimilare forțată a copiilor.

„În termeni de populație, Ucraina a suferit pierderi enorme. Milioane de refugiați interni, milioane de refugiați fugiți în afara țării, zeci de mii de copii răpiți de la familiile lor și introduși într-un proces intens de rusificare. Trebuie să le explicăm iubitorilor de „ruskii mir” că ceea ce se întâmplă în Ucraina se poate întâmpla și în Republica Moldova”, a precizat expertul.

Potrivit lui, dinamica negocierilor de pace privind Ucraina este strâns legată de evoluțiile din politica internă a Statelor Unite, subliniind că deciziile strategice de la Washington sunt influențate semnificativ de calendarul electoral american.

„Venirea la Casa Albă a administrației republicane, prin al doilea mandat al lui Donald Trump, a însemnat o regândire și o relansare a procesului de negocieri asupra păcii din Ucraina. Toate deciziile pe care le vedem venind de la Washington trebuie privite și prin prisma anului electoral american 2026. În 2026 vor avea loc alegeri importante în SUA. Electoratul american este chemat să aleagă 1/3 din locurile din Legislativul american. Trump încearcă să evite pierderea acestor alegeri, care ar duce la o dualitate a puterii. Adică, Casa Albă va fi condusă de republicani, iar democrații ar putea să controleze Legislativul american”, a mai spus Mihai Isac.