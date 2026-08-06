Serghei Ivanov, scrisoare deschisă către Maia Sandu și Guvern prin care cere măsuri urgente pentru a salva fermierii

Fermierii din Republica Moldova cer Guvernului să intervină urgent pentru a proteja agricultura de câmp, după ce susțin că prețurile mici la cereale le provoacă pierderi mari. Aceștia afirmă că efectele războiului din Ucraina și tranzitul cerealelor din regiune nu trebuie să fie suportate doar de producătorii moldoveni și solicită mai mult control asupra pieței.

Deputatul Serghei Ivanov a publicat o scrisoare deschisă adresată președintei Maia Sandu, Guvernului și deputaților, în care solicită măsuri urgente pentru protejarea fermierilor și a agriculturii de câmp din Republica Moldova.

În document, Ivanov susține că producătorii agricoli suportă pierderi importante din cauza scăderii prețurilor la cereale și afirmă că efectele războiului din Ucraina și ale Coridoarelor Solidarității nu trebuie să fie suportate doar de fermierii moldoveni.

Deputatul solicită autorităților să publice periodic date privind importul și tranzitul cerealelor și oleaginoaselor, să monitorizeze modul în care se formează prețurile oferite producătorilor, să verifice trasabilitatea mărfurilor aflate în tranzit și să analizeze concurența de pe piața cerealelor.

Totodată, el cere elaborarea unui proiect național pentru dezvoltarea agriculturii de câmp, care să includă finanțarea, infrastructura de stocare și transport, procesarea și accesul la piețe.

În scrisoare, Serghei Ivanov afirmă că agricultura de câmp reprezintă un sector strategic pentru economia Republicii Moldova, iar deprecierea prețului cerealelor afectează nu doar fermierii, ci și proprietarii de terenuri, angajații din agricultură, transportatorii, procesatorii și bugetele locale.

„Eu am ales să nu tac! Asta este ceea ce simte fiecare om cu mâinile crăpate de muncă, cei care pun pâinea pe masă! Cei care nu au duminică, nu au sărbătoare, dar au doar cuvântul „trebuie de făcut”… prin vânt, călduri, ploi… Nu ne oprim.

Și este păcat să-i oprească propaganda și inacțiunile celor care nici nu știu ce înseamnă munca de agricultor, de fermier, dar sunt buni la sfaturi economice și juridice și iau decizii fără a întreba.

Atunci când musca vrea să facă miere, fii sigur că miere nu vei mânca, cel puțin nu din floare”, a scris Ivanov.