Vasile Tofan: Taxa pe profitul băncilor va crește cu 50%

Majorarea cu 50% a impozitului pe profit aplicat băncilor și instituțiilor financiare reprezintă una dintre măsurile incluse în politica bugetar-fiscală pentru anul 2027. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan.

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Potrivit șefului Executivului, cota impozitului va crește de la 12% la 18%, majorarea fiind aplicată pentru un singur an fiscal.

„Multă lume va bate din palme, deși cred că nu trebuie să facem acest lucru. Vom crește cu 50% taxele pentru bănci și instituțiile financiare. Înțeleg că lumea se va bucura. Lumea își dorește astfel de taxe. Eu sunt o persoană analitică și încerc să evit populismul. Am făcut calculele și mi-am asumat această taxă”, a declarat premierul Vasile Tofan în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.

Potrivit premierului, măsura urmărește creșterea veniturilor la buget, chiar dacă implică anumite riscuri pentru sectorul bancar.

„Este o taxă care are și riscuri. Un risc este că, scoțând un leu din capitalul băncilor, scade creditarea cu 6 lei. Taxa pentru profitul băncilor crește de la 12% la 18%. Este ironic faptul că eu am avut experiență în sectorul bancar și vin cu această taxă. Am analizat, riscul este diminuarea creditării, totuși cred că această taxă este justificată”, a explicat Vasile Tofan.

Potrivit premierului, măsura va avea caracter temporar și se va aplica doar pentru anul fiscal 2027, autoritățile mizând pe un impact pozitiv asupra veniturilor bugetare.

„Vom implementa această taxă pentru anul fiscal 2027, adică pentru un an. Cred că acum plusurile, ca impact fiscal, sunt mai mari decât riscul diminuării creditării”, a punctat premierul.

Noul concept al reformei fiscale urmează să fie prezentat astăzi de către premierul Vasile Tofan.