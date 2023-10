Irak interzice retragerile de numerar și tranzacțiile în dolari americani de la 1 ianuarie 2024

Irak va interzice retragerile de numerar și tranzacțiile în dolari americani începând cu 1 ianuarie 2024. E un pas important în efortul Băncii Centrale de a reduce utilizarea abuzivă a rezervelor valutare în fraude financiare și pentru evitarea sancțiunilor americane împotriva Iranului, potrivit Reuters, care citează un înalt oficial al Băncii Centrale Irakiene (CBI), transmite Digi24.ro.

Decizia băncii Centrale Irakiene are ca scop eliminarea utilizării în scopuri ilegale a aproximativ 50% din cele 10 miliarde de dolari americani pe care Irakul le importă în numerar de la Rezerva Federală din New York în fiecare an, spune Mazen Ahmed, director general pentru investiții și remitențe la CBI, pentru Reuters.

De asemene, e parte dintr-un plan mai amplu de dedolarizare a unei economii care s-a bazat prea mult pe valută internațională. Irakienii încă sunt obosiți după invazia SUA din 2003 și de conflictele și crizele interne care au urmat.

Cetățenii care depun dolari în bănci înainte de sfârșitul anului 2023 vor putea continua să retragă fonduri în dolari în 2024, a spus Ahmed. Dar dolarii depuși în 2024 vor putea fi retrași doar în moneda locală, la cursul oficial.

”Vrei să transferi? Transferă. Vrei un card în dolari? Poți folosi cardul în Irak la cursul oficial sau, dacă vrei să retragi numerar, poți la cursul oficial în dinari irakieni. Dar nu o să mai vorbim despre dolari în numerar”, a spus oficialul.

Decizie pregătită din timp

Irakul a creat deja o platformă pentru a reglementa transferurile bancare care constituie cea mai mare parte a cererii sale de dolari. Însă aceasta a fost folosită și în mod ilegal: chitanțe false și tranzacții frauduloase care transferau dolari către Iran și Siria, ambele țări aflate sub sancțiunile SUA.

Înființată în colaborare cu autoritățile din SUA, unde sunt deținute rezervele de 120 de miliarde de dolari ale Irakului din vânzările de petrol, acest sistem a fost îmbunătățit acum, a spus Ahmed. Practic, mai pot face tranzacții în dolari doar cei implicați în comerț legitim, cum ar fi importurile de alimente și bunuri de consum.

Prinși la mijloc

Irakul se bazează pe SUA pentru a se asigura că veniturile și finanțele din petrol nu devin victime colaterale în războiul sancțiunilor economice.

În același timp, actualul guvern irakian, care este susținut și de partide puternice și facțiuni armate apropiate Iranului, trebuie să aibă grijă să nu supere prea tare Teheranul și nici partidele și grupurile armate care au interese în economia extrem de informală a Irakului.

Multe bănci locale au limitat deja retragerile de numerar în dolari în ultimele luni, ceea ce a dus la o piață paralelă de schimb valutar cu un cost pe măsură – adică extrem de ridicat.

Ahmed a spus că unele bănci aveau un nivel scăzut de dolari, deoarece mulți oameni încercau să retragă imediat economiile în dolari, speriați de un eventual colaps al sistemului financiar.

De asemenea, unele bănci aveau rezerve valutare în dolari foarte mici, pentru că acordau împrumuturi în dolari care apoi erau rambursate în dinari irakieni. CBI a limitat, de asemenea, suma de dolari pe care o furniza ca parte a unui acord cu Fed pentru a limita numerarul și a trece la plata electronică, a mai spus oficialul citat de Reuters.

Dinar tot mai slab și nemulțumire în rândul deponenților

CBI se așteaptă ca dinarul să piardă și mai mult din valoare pe măsură ce noile măsuri au intrat în vigoare, dar a spus că este un efect secundar acceptabil al formalizării sistemului financiar și CBI furnizează dolari la rata oficială pentru toate scopurile legitime.

„Atâta timp cât toate operațiunile de finanțare transparente și legale au loc prin intermediul nostru (la rata oficială), restul nu contează”, a spus oficialul.

Decizia i-a înfuriat pe irakieni. Un clip care circulă, în aceste zile, pe rețelele de socializare arată un bărbat care amenință că dă foc unei bănci din Bagdad dacă nu-și recuperează dolarii din depozit.

”Jur că o voi arde. Jur că voi intra în seif și voi lua banii”, spune bărbatul.

