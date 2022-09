ISTORIA DESPRE 20 SEPTEMBRIE: A fost inaugurat drumul naţional Transfăgărăşan

La data de 20 septembrie1974 a fost inaugurat drumul naţional Transfăgărăşan, care cuprinde cel mai lung tunel rutier din România (887 m), situat la cea mai mare altitudine din ţară: 2.045 m.

1459 – Prima menţiune documentară a cetăţii Bucureştilor într-un hrisov al lui Vlad Tepeş, domn al Tării Româneşti.

1842 – S-a născut fizicianul şi chimistul englez Sir James Dewar, cel care a inventat, în 1898, recipientul pentru păstrarea gazelor lichefiate, care ii poartă numele – „vasul Dewar” (termosul). (m. 1923)

1853 – S-a născut Chulalongkorn, regele Thailandei (1868-1910), cunoscut sub numele de Rama al V-lea (m. 23 octombrie 1910)

1863 – A încetat din viaţă filologul si scriitorul german Jakob Grimm, fondatorul filologiei germane (n. 4 ianuarie1785)

1878 – S-a născut scriitorul şi omul politic Upton Sinclair; romanele sale, inspirate din realităţile nord-americane, au avut un puternic impact social (“Jungla”, “Speculanţii de bursă”) (m. 25 noiembrie 1968)

1898 – A încetat din viaţă Theodor Fontane, prozator şi poet, unul dintre întemeietorii romanului realist german („ Effi Briest ”, „ Adultera ”) (n. 30 decembrie 1819)

1902 – S-a născut scriitorul Cesare Zavattini; a scris mai multe scenarii, în special pentru regizorul Vittorio de Sica, pentru filme precum: „ Căsătorie în stil italian ”, „ Acoperişul ” (m. 13 octombrie 1989)

1909 – A încetat din viaţă poetul Gheorghe din Moldova (Gheorghe Kernbach), a făcut parte din grupul de literaţi apropiaţi lui B.P. Haşdeu care a început redactarea primului dicţionar etimologic al limbii române. (n. 1863)

1915 – A încetat din viaţă omul de cultură şi teologul Ioan Micu Moldovan, membru al Academiei Române; a desfăşurat o intensă activitate politică şi culturală pentru emanciparea românilor transilvăneni, fiind unul dintre autorii „Declaraţiei” de la Blaj (n. 13 iunie1833).

1946 – A apărut, la Bucureşti, săptămânalul politic, social şi cultural „Contemporanul”.

1946 – Oraşul francez Cannes a găzduit prima ediţie a Festivalului internaţional de film.

1949 – A încetat din viaţă Nikos Skalkottas, renumit compozitor al muzicii greceşti contemporane (n. 21 martie 1904)

1957 – A încetat din viaţă Jan Sibelius, muzician şi compozitor finlandez. Poemul său simfonic „Finlandia” (1900) a devenit cântec patriotic. (n. 8 decembrie1865)

1975 – A încetat din viaţă poetul Saint-John Perse, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (n. 31 mai 1887)

1986 – A încetat din viaţă lingvistul şi filologul Iorgu Iordan, membru al Academiei Române, întemeietor al Institutului de Filologie Română “Al. Philippide” din Iaşi. A primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universităţilor din Berlin precum şi al universităţilor din Montpellier, Gand şi Roma. (n. 1888)

1999 – A încetat din viaţă Raisa Gorbaciova, soţia fostului şef al statului sovietic, Mihail Gorbaciov.

2005 – A încetat din viaţă Simon Wiesenthal, supranumit „vânătorul de nazişti”, supravieţuitor a cinci lagăre de exterminere, şi-a dedicat viaţa aducerii în faţa justiţiei a foştilor responsabili nazişti. (n. 13 decembrie 1908)

2006 – A încetat din viaţă compozitorul american John W. Peterson. Compoziţii: „So Send I You”, „It Took a Miracle”, „Jesus is Coming Again” etc. (n. 1 noiembrie 1921)

2007 – Bursa americană Nasdaq şi Borse Dubai au încheiat un acord pentru preluarea operatorului bursier scandinav OMX, care va duce la formarea celei mai mari reţele bursiere la nivel mondial.

