ISW: Mercenarii Wagner iau o „pauză tactică” în Bahmut

Grupul de mercenari privați Wagner pare să ia o „pauză tactică” în Bahmut, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului, în actualizările pe care le prezintă zilnic, potrivit The Guardian.

ISW consideră că Wagner așteaptă până când vor sosi suficiente întăriri de trupe rusești convenționale înainte de a se reangaja în bătălia crâncenă – cea mai violentă luptă din războiul care a început acum peste un an.

The #Wagner Group’s offensive operation in eastern #Bakhmut appears to have entered a temporary tactical pause and it remains unclear if Wagner fighters will retain their operational preponderance in future #Russian offensives in the city. (1/7) https://t.co/u8zLUecXkB https://t.co/osNxTIEPnK

