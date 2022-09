ISW: Putin s-ar trezi într-o poziție umilitoare dacă anexează acum regiunile Lugansk și Donețk

În evaluarea de luni noapte spre marți dimineața, Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW) a transmis că dezbaterile urgente din 19 septembrie din rândul autoritățillor pro-ruse privind necesitatea ca Moscova să anexeze imediat regiunile Lugansk și Donețk (o mare parte din această din urmă regiune nu se află sub ocupație) sugerează că ofensiva ucraineană în curs de desfășurare din nordul Ucrainei panichează forțele proruse și unii factori de decizie de la Kremlin.

New: Urgent discussion among #Russia’s proxies of the need for Russia to immediately annex #Luhansk & #Donetsk oblasts suggests that #Ukraine’s ongoing northern counter-offensive is panicking proxy forces and some Kremlin decision-makers.

