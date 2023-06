Joe Biden anunţă că vrea să se întâlnească ”în curând” cu Xi Jinping, după ce l-a catalogat drept ”dictator”

Preşedintele SUA, Joe Biden dă asigurări că ”intenţionează să se întâlnească (…) în curând” cu omologul său chinez Xi Jinping, o întâlnire pe care o evocă de mai multe luni, în contextul în care relaţiile Washingtonului cu Beijingului s-au tensionat după ce americanul l-a catalogat pe chinez drept ”dictator”, relatează News.ro.

Democratul în vârstă de 80 de ani a făcut acest anunţ joi, după ce l-a catalogat ”dictator” pe omologul său chinez în cursul unei întâlniri cu donatori ai Partidului Democrat, o ieşire care a înfuriat Beijingul.

Fiind întrebat joi despre aceste declaraţii, la o conferinţă de presă comună cu premierul indian Narendra Modi, Joe Biden a răspuns că nu se îşi va interzice ”să spun ceea ce cred că este realitatea” despre China.

President Joe Biden said that he did not think his comment referring to Chinese President Xi Jinping as a dictator had hurt relations with China, while declining to walk back the sentiment https://t.co/1jqGX8JEKS pic.twitter.com/9FwBrXIffL

— Reuters (@Reuters) June 23, 2023