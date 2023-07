Joe Biden transmite un mesaj Turciei și Ungariei: ”Suedia va face NATO mai puternică”

Președintele SUA, Joe Biden l-a primit miercuri, 5 iunie, la Casa Albă pe prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, cu doar o săptămână înainte de summitul anual al NATO. Președintele american a subliniat, cu această ocazie, că aderarea Suediei la NATO va face Alianța mai puternică.

Președintele american a subliniat, cu această ocazie, angajamentul neclintit al SUA pentru candidatura Suediei la alianţă, au spus oficialii administraţiei. Mesajul vine în contextul în care Turcia şi Ungaria încă nu au dat undă verde aderării Suediei la NATO.

Adversarilor precum Rusia, Biden le-a transmis că parteneriatul militar cu Suedia va fi consolidat, indiferent de statutul acesteia de ţară membră sau nu a NATO, susțin oficialii Casei Albe.

Biden i-a spus prim-ministrului suedez Ulf Kristersson în Biroul Oval că „aşteaptă cu nerăbdare” aderarea ţării sale la NATO. „Concluzia este simplă: Suedia va face alianţa noastră mai puternică”, a punctat şeful Casei Albe.

Today I met with Prime Minister Kristersson of Sweden to review our growing defense cooperation and reaffirm our support of Sweden joining NATO. pic.twitter.com/bCL9vOORXG

— President Biden (@POTUS) July 6, 2023