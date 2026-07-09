„Povestea cu oligarhii nu mai merge”. Avalanșă de critici dure după ce Dan Perciun a dat vina pe Plahotniuc pentru scandalurile din PAS

Ministrul Educației, Dan Perciun, a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care a pus recentele scandaluri din spațiul public pe seama unui „atac concertat din partea grupărilor oligarhico-criminale”, sugerând că în spatele valului de critici s-ar afla interesele lui Vladimir Plahotniuc și ale altor actori fugari.

Reacția oficialului vine pe fondul unei indignări publice majore, declanșată de o serie de dezvăluiri recente referitoare la remunerațiile și numirile în funcții cheie ale unor persoane apropiate actualei guvernări. Mai exact, scandalul a escaladat odată cu apariția în spațiul public a informațiilor despre salariul de milioane încasat de fosta iubită a ministrului Perciun. Subiectul a luat amploare pe fondul altor cazuri de nepotism și favoritisme percepute de societate, printre care se numără salariul exorbitant ridicat de cumnata deputatului Radu Marian, veniturile verișoarei președintei Maia Sandu, precum și recenta și controversata numire a lui Vanghelie.

În loc să calmeze spiritele, explicațiile ministrului au generat o avalanșă de reacții dure. În secțiunea de comentarii, cetățenii i-au reproșat oficialului că folosește retorica „oligarhilor” și a „pericolului rusesc” ca paravan pentru a distrage atenția de la problemele reale de integritate din interiorul guvernării. Oamenii cer asumarea greșelilor și subliniază contrastul izbitor dintre veniturile apropiaților puterii și salariile cetățenilor de rând.

Iată o selecție a mesajelor lăsate de cetățeni la postarea ministrului Educației:

Ruslan Casapu : „Terminați cu prostiile! Chiar credeți că toată lumea e activiști care servește pe oricine? Ne credeți de prosti ? V-ați așezat la călduț și moale toți și încă pledați nevinovați? Erorile sunt corectabile ? Doar dacă vă dați demisia tot cei vinovați și eliberați clasa politică de hoți, mincinoși și trădători!”

Liliana Brinza : „Este evident ca asistam la divulgarea unor salarii greu de imaginat pentru cetatenii simpli ai acestei tari , care muncesc pentru un salariu mizer de 10 mii lei in domeniul educatiei , in timp ce iubita( fosta iubita ) ministrului incaseaza milioane anual. RUSINE SA VA FIE ! chiar daca nu mai aveti nici gram de rusine si nici gram de omenie. Cetatenii nu v-au oferit functii , ca sa deveniti intr-un mandat voi si neamul vostru milionari.”

Sorin Bosii : „Perciun vin rușii 🤣🤡🤡”

Ana Mircea : „Dacă era curat azi, nu se clătina nimic. Noi am avut încredere…dar…”

Marin Sergiu : „În 2021 când ați preluat puterea , trebuie să faceți curățenie cu cei care deja erau capusați la banul public,în 2022 din cauza începerii războiului din Ucraina,era deja clar că Moldova va fi afectată din unele puncte de vedere trebuie prin ordonanțe de guvern de plafonat salariile mari,ca să nu se depășească maxim 35-40 mii,până situația se ameliorează….dar în loc de decizii extreme,ați ales să închideți ochii,poftim trageți consecințele….”

Draguș Ala : „Asta pare deja din domeniul ” Eram un simplu prim-ministru” . Luați câte o oglindă și căutați mâna cea de oameni din 2016 , căci mie îmi pare că acei oameni s-au cam rătăcit prin arogante și scheme. Noi ce ce v-am votat am tot văzut filmul ăsta, începând cu Roșca, istoria de succes a lui Filat etc….. Nu avem timp de „erorile ” voastre . Asumați-vă greșelile! Sunteți puși la conducere să serviți țara nu să vă construiți averi.”

Sergiu Calmic : „Păi nu le dați motive”

Roman Fedcenco : „Mincinosilor si coruptilor oamenii au niste pensii si salarii mizere dar altii deai vostri cu salarii si pensii de milioane la duba”

Vlad Didy : „Voi ați zaibit poporul să mai dați vina pe Plahotniuc și organizații criminale sau ca Rusia e devină ca voi angajati verișori și verisoare cu salarii de milioane din bugetul statului…”

Igor Volcov : „Se vede de pe lună”

Olga Gradinaru : „Da, d. Ministru, dar ei care au fost la guvernare știu ce salarii se plătesc în ministere, consiliile întreprinderilor și ei acum vă învinuesc pe voi de sistemul hoțesc format din ei. COSTIUC a ajuns să vă învinuiască și de cei care cîndva au lucrat cu salarii de milioane pe timpul lui dodon, plaja și Voronin. Pensie de 1mln 300, are o pensionară???? Atunci ce salariu avea ea la doDon????”

Adina Matei : „Verișoara , iubita dumitale cu salarii exorbitante … Hoțul strigă hoțul . De mic copil te-au dus părinții la toate cercurile posibile , ți-au luat cei mai buni profesori , erai pus să citești / să înveți excesiv de mult , cînd alți copii băteau mingea prin curte .. Vii din familie înstărită .. Aveți de toate .. Ce dracu nu v – ajunge , ca sunteți așa hapsîni cei de la conducere ( mă refer la cazurile cu salarii exagerate pentru o țară săracă ??! ) . Trist , . Tragem cortina , spectacolul este de proasta calitate . Spectatorii nu va mai cred .”

Sandu Balteanu : „Poate totuși va asumați și nu mai căutați borți în cer? Hai ca ne plictisiți deja. Ajunge.”

Petru Scutari : „Povestea cu oligarhii nu mai merge”

Sorin Stati : „Mina Moscovei peste tot, asta serviciile secrete ruse v-au hipnotizat sa angajati rudele si apropiatii in functii platite bine la stat.”

Serghei Pocitari : „Pasiștii iau salarii cumulate de milioane, cu cite 3 4 posturi de „muncă” concomitente și vinovat tot e Plaha și rușii. Am scapat de dracu si am dat de feciorsu.”

Ali Na : „Da D.voastra din ce grupare faceți parte!”

Roșu Galben Albastru : „Da da poate plahotniuc va angajat verișoarele și cumnatele?”

Eugen Gorash : „Serios ? Eu fiind votant PAS și Maia Sandu în 2 mandate tot m-am activat la comanda opoziției cind am văzut verișorismul de mii de euro ???? Ești penibil băi !!!”

Galina Moraru : „Eu cred in oamenii din PAS( nu in cei intîmplători )!”

Ion Bindiu : „Ne consolidăm, distrugem hoții și trădătorii.”

Olea Moroz : „Ce bine e sa fii prost/i cu functie/i……… Pacat ca profilul alegatorului vostru este copy paste cu al vostru”

Lory Gherman : „Sper, ca institutiile si organele abilitate de stat SA-SI ONOREZE SI RESPECTE ATRIBUTIILE DE SERVICIU, SA NU FI UITATA, CA EI SUNT CEI, CARE TREBUIE SA FIE PERMANENT VIGILENȚI LA ORICE ”MISCARE”, IN TARĂ, ORI DACĂ O FĂCEAU PROFESIONUST PÂNĂ ACU, POSIBIL SA FI FOST STOPATĂ ACEASTA TIRADĂ DE EVENIMENTE URÂTE, PUȚIN SPUS.”

Maxim Ciudin : „Da bineînțeles, metoda asta cu Сам дурак o sa va ducă încetișor in afara parlamentului, daca nu va duce capul sa va asumați greșelile. Nu v-o lovit nimeni atat de tare imaginea precum ați făcut-o singuri cu toate verișoarele și persoanele puse în funcție pe meritocrație.”

Fostic Cristina : „Da da … În fiecare săptămână câte 2 boroboațe! Interesant săptămâna viitoare care boroboațe? Iar Plahotniuc … nu v-ați săturat aceeași poveste ori Kremlin?”

Vasile Andrei Petru : „Oligarhul Dorinel? regele contrabandei, relatiilor cu PMR si gazelor?”

Svetlana Basamalerka : „Chiar daca, prin absurd, am admite că în spatele acestor dezvăluiri s- ar afla Plahotniuc, sau alt oponent politic, asta nu schimba esență problemei. A muta discuția de la fapte la presupusele intenții ale celui care le dezvăluie înseamnă a evita fondul problemei. Avem nevoie de explicații, responsabilitate, nu de ” diversiuni”.Problema nu este cine vorbește despre acte de corupție, conflicte de interese, trafic de influență etc, ci de ce exista și cine răspunde. Corupția nu se combate prin justificări politice, ci prin toleranta zero, indiferent cine”