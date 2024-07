La aceste alegeri trebuie să votăm Binele cel mai Mare

Fostul ministru al Justiţiei Ana Birchall, afirmă, sâmbătă, că, de 35 de ani, în România se votează ”răul cel mai mic” şi a venit momentul pentru a se vota ”binele cel mai mare”. Ea acuză o ”tăcere suspectă” în ceea ce priveşte candidatura sa în alegerile prezidenţiale.

”Ar fi de plâns dacă nu e de râs. Niciun sondaj nu măsoară intenţia de vot pentru mine, Ana Birchall, deşi am o candidatură anunţată cu mult înaintea celor incluşi în aceste sondaje. În majoritatea discuţiilor TV, numele meu nu este menţionat şi candidatura mea este trecută sub o tăcere suspectă. Oare de ce acest boicot? Cine şi de ce se sperie de candidatura mea pe care o pregătesc de 1 an de zile?”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Ana Birchall.

Ea crede că acest boicot este organizat de ”cei care au pus mâna pe Puterea politică”.

”România, deşi Iohannis şi acoliţii lui nu spun, se află într-o situaţie economică extrem de proastă, simţim pe pielea noastră explozia preţurilor, avem tot mai mulţi sărăci şi tot mai mulţi români care pleacă la muncă unde văd cu ochii. Am văzut cu toţii ce s-a întâmplat când politică externă a unei ţări este sechestrată pentru a servi interesele şi capriciile unei singur om, cum România şi-a pierdut credibilitatea pe plan extern. Am văzut cu toţîi că instituţia preşedintelui a fost folosită doar o trambulină pentru alte funcţîi politice şi vile în Kisseleff, că preşedintelui nu îi pasă de stabilitate, ci schimbă premieri că pe şosete, 9 premieri în 10 ani de mandat, 4 premieri numai din 2020 până în prezent.

E timpul să votăm Binele cel mai Mare

Am văzut şi am înghiţit pentru că, ni s-a spus, am votat Răul cel mai mic. De 35 de ani, votăm Răul cel mai Mic. E timpul să alegem Binele cel mai Mare”, a mai scris Birchall.

În 18 iunie, Ana Birchall şi-a anunţat intenţia de a candida la alegerile prezidenţiale, ca independent.

Ana Birchall, în vârstă de 50 de ani, este născută pe 30 august 1973, în Mizil, judeţul Prahova. Ea a fost ministrul al a Justiţiei, în Cabinetul Dăncilă în perioada 24 aprilie – 4 noiembrie 2019. Ea a fost exclusă din PSD, pe 12 noiembrie 2019, împreună cu Cosmin Guşă.

”Am hotărât excluderea din PSD a celor care au votat pentru învestirea Guvernului Orban, o decizie pe care am discutat-o în Comitetul Executiv Naţional anterior”, a anunţat la acea vreme Viorica Dăncilă, care conducea formaţiunea.

Între 4 ianuarie şi 29 iunie 2017 a fost ministrul pentru Afaceri Europene. Ea a fost deputat în legislaturile 2012-2016 şi 2016-2020.

Primul tur pentru alegerea preşedintelui va avea loc în 24 noiembrie.