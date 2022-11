Laptele de capră: Benefiiciile pentru frumusețe

Hipocrate îl denumea „lichidul miraculous” şi pe bună dreptate. Laptele de capra are numeroase beneficii atât pentru frumuseţea noastră, dar şi pentru sănătatea organismului şi vindecarea anumitor boli.

În Egipt, femeile obişnuiau să facă băi în lapte de capra şi un pic de miere pentru menţinerea pielii catifelate şi pentru întinerirea ei. De atunci şi până astăzi, laptele de capra a rămas şi continuă să fie unul dintre cele mai eficiente ritualuri de îngrijire a pielii.

Beneficiile laptelui de capra pentru frumuseţe

Are proprietăţi antibacteriene

Combate celulita

Hidratează în profunzime

Are proprietăţi antialergice

Combate radicalii liberi

Regenerează în profunzime ţesuturile

Întinereşte pielea

Întăreşte şi regenerează firul de par

Hrăneşte pielea

Vitaminizează ţesuturile

Stimulează producţia de colagen

Este bogat în acid lactic

Are o concentraţie mare de Vitamina A, Vitamina C şi Vitamina D



Mască pentru ten cu lapte de capră



Pentru o hidratare optimă a tenului, laptele de capra este unul dintre cele mai indicate ingrediente. Avantajul este acela că se găseşte uşor şi poate fi folosit în mai multe combinaţii. De exemplu, pentru o masca hidratantă se folosesc câteva linguri de lapte de capra şi o lingură de miere. Se aplică pe ten cu ajutorul unei dischete demachiante şi se lasă să acţioneze aproximativ 20 de minute după care se clăteşte cu apă cadă.

Este o masca ce se poate utiliza de 2-3 ori pe săptămâna.

Mască pentru par cu lapte de capră

Dacă părul este fragil, subţire sau cade abundant, laptele de capra este un tratament foarte eficient în rezolvarea acestor neplăceri. Părul proaspăt spălat se clăteşte cu lapte de capra. Se lasă 3-5 minute să acţioneze apoi se clăteşte cu apă caldă. Acest proces se poate repetă ori de câte ori va spălaţi părul.

Lapte de capră pentru piele

Pentru că vă vorbeam mai devreme despre puterea de catifelare a laptelui de capra şi despre miracolele pe care acesta le face pentru pielea noastră, va recomand o baie în lapte. Nu va gândiţi că trebuie să umpleţi cadă cu lapte de capra. Este nevoie de un litru de lapte pe care să îl puneţi în cadă alături de o lingură de miere şi un ulei esenţial hidratant.

